متفوقا على جوارديولا وأرتيتا.. أوناي إيمري مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

فاز أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا بجائزة مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي.

وقاد أوناي إيمري فريقه للفوز في 5 مباريات من إجمالي 6 مباريات خاضها الفريق خلال شهر ديسمبر.

وفاز أستون فيلا أمام برايتون 4-3، وأمام أرسنال 2-1، ووست هام 3-2، ومانشستر يونايتد 2-1، وتشيلسي 2-1.

فيما خسر مواجهة وحيدة أمام أرسنال بنتيجة 4-1 في ختام الشهر.

وينافس أستون فيلا على صدارة الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة متخلفا عن مانشستر سيتي بفارق الأهداف، فيما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 49 نقطة.

وتفوق أوناي إيمري على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، ودانييل فاركي المدير الفني لـليدز يونايتد

قائمة المتوجين بجائزة مدرب الشهر هذا الموسم

أغسطس: أرني سلوت المدير الفني لليفربول

سبتمبر: أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس

أكتوبر: روبن أموريم المدير الفني مانشستر يونايتد

نوفمبر: إنزو ماريسكا المدير الفني تشيلسي