أول مرة منذ 25 عاما.. كالفيرت لوين لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

فاز دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ليدز يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر.

وتألق كالفيرت لوين خلال ديسمبر ونجح في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات.

وسجل في شباك تشيلسي وكريستال بالاس ليقود فريقه للفوز، وكذلك سجل في تعادل فريقه أمام ليفربول وبرينتفورد وسندرلاند.

وتفوق كالفيرت لوين على منافسيه في القائمة التي ضمت هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول، وفيل فودين، وإيرلينج هالاند لاعبي مانشستر سيتي، ومورجان روجرز، وأولي واتكينز لاعبي أستون فيلا، وهاري ويلسون لاعب فولام.

ويُعد صاحب الـ 28 عامًا أول لاعب من ليدز يفوز بالجائزة منذ ريو فيرديناند في أكتوبر 2001.

كما تعد تلك المرة الثانية لـ كالفيرت لوين الذي يتوج فيها بجائزة لاعب الشهر، بعدما توج بها بقميص إيفرتون في موسم 2021 - 2022.

ويحتل ليدز المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

ويحل دومينيك كالفيرت لوين في المركز الرابع بسباق هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.