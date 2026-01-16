روما يضم مالين معارا من أستون فيلا

أتم نادي روما الإيطالي إجراءات التعاقد مع الهولندي دونيايل مالين قادما من أستون فيلا.

ويواصل روما محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن روما اليوم الجمعة تعاقده مع مالين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن روما ضم اللاعب الهولندي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 25-30 مليون يورو.

وكان روما قد ضم ليون بايلي زميل مالين السابق في أستون فيلا خلال الصيف الماضي على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب الجامايكي لم يثبت ذاته حتى الآن مع الجيالوروسي.

ولعب بايلي 10 مباريات فقط مع روما بواقع 237 دقيقة وصنع هدفا ولم يسجل.

ويغيب بايلي عن روما بسبب الإصابات إذ غاب 106 يوما بواقع 16 مباراة حتى الآن.

أما مالين، فتعاقد معه أستون فيلا في شتاء 2025 مقابل 25 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.

وخاض مالين 29 مباراة حتى الآن وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.