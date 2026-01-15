دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة

الخميس، 15 يناير 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

الأهلي

يستعد الأهلي للعودة للمنافسات القارية من بوابة دوري أبطال إفريقيا بلقاء يانج أفريكانز التنزاني.

واختتم الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 2-1.

وسيخوض الأهلي مواجهة قوية مع بطل تنزانيا في ثالث جولات مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا يوم السبت المقبل.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويتصدر الأهلي ويانج الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستقام المباراة يوم الجمعة 23 يناير الجاري.

وستبدأ في الساعة السادسة مساءً.

وستقام المباراة في استاد برج العرب بسبب غلق استاد القاهرة لإجراء الصيانة الخاصة به.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الأهلي
نرشح لكم
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا كرة نسائية - رفقة البطل التاريخي.. مجموعة متوازنة لمصر في أمم إفريقيا للسيدات أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: لا يمكن تقبل الخسارة بركلات الترجيح بعد مجهودنا أمم إفريقيا - برايت أوساي: التحكيم كان مؤسفا ومن المحبط استمرار رؤيتهم حتى الآن أمم إفريقيا - حكيمي: كنا نعلم أننا نمتلك أفضل حارس مرمى في ركلات الترجيح أمم إفريقيا - خلف الحضري.. بونو يعادل ثاني أكثر حارس مرمى حفاظا على نظافة شباكه أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: حاوروا حكم مواجهة المغرب
أخر الأخبار
ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري ساعة | الدوري المصري
بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521354/دوري-أبطال-إفريقيا-موعد-مباراة-الأهلي-ضد-يانج-أفريكانز-والقناة-الناقلة