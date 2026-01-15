دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة

يستعد الأهلي للعودة للمنافسات القارية من بوابة دوري أبطال إفريقيا بلقاء يانج أفريكانز التنزاني.

واختتم الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 2-1.

وسيخوض الأهلي مواجهة قوية مع بطل تنزانيا في ثالث جولات مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا يوم السبت المقبل.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويتصدر الأهلي ويانج الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستقام المباراة يوم الجمعة 23 يناير الجاري.

وستبدأ في الساعة السادسة مساءً.

وستقام المباراة في استاد برج العرب بسبب غلق استاد القاهرة لإجراء الصيانة الخاصة به.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5.