روبرتسون يكشف آخر تطورات تجديد تعاقده مع ليفربول
الخميس، 15 يناير 2026 - 17:08
كتب : FilGoal
كشف أندي روبرتسون مدافع ليفربول آخر تطورات تجديد تعاقده مع الريدز.
وينتهي تعاقد روبرتسون مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.
وقال روبرتسون عبر "بي بي سي": "عقدي سينتهي بعد 5 أشهر، علي التحدث مع عائلتي ومناقشة الأمر قبل اتخاذ القرار النهائي".
وأضاف "على مدار 8 سنوات قدم لي النادي (ليفربول) أشياء جيدة، وكان يكافأني في كل مرة عند تجديد تعاقدي".
وأتم "كما ذكرت سأناقش الأمر مع عائلتي قبل اتخاذ القرار النهائي، علينا التركيز خلال المنافسات الحالية وكذلك أتطلع للمشاركة في كأس العالم مع منتخب أسكتلندا".
ويلعب روبرتسون مع ليفربول منذ صيف 2017 قادما من هال سيتي.
وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 362 مباراة في مسيرته مع ليفربول وسجل 12 هدفا وصنع 68 آخرين.
