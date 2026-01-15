كما كشف في الجول.. المقاولون العرب يتعاقد مع أحمد نادر حواش

أتم نادي المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع أحمد نادر حواش لاعب إنبي.

وبات حواش أول صفقات المقاولون العرب في الانتقالات الشتوية.

وأعلن نادي المقاولون العرب اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع أحمد نادر حواش.

وذكر FilGoal.com أن نادي المقاولون أتم اتفاقه مع أحمد نادر حواش بعدما كان قريبا من الانتقال إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الخلاف على البنود الشخصية تسبب في عدم إتمام صفقة انتقال حواش إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

وتوصل حواش لاتفاق مع المقاولون العرب للانضمام إلى الفريق على سبيل الإعارة.

ويحتل نادي إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 12 مباراة.

كما يتواجد إنبي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر برصيد 9 نقاط.

حواش البالغ من العمر 22 عاما من ناشئي نادي إنبي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ولا يشارك حواش هذا الموسم مع ناديه إنبي.

واكتفى اللاعب الشاب بالمشاركة في 8 دقائق فقط بالجولة الـ14 من بطولة الدوري أمام طلائع الجيش.

وشارك حواش في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في مصر عام 2022 تحت قيادة محمود جابر ونجح في تسجيل هدف في شباك المغرب.

كما كان جزءًا ضمن المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي في فترة الاستعدادا قبل أولمبياد باريس 2024.