خبر في الجول - البنود الشخصية تحول وجهة حواش من الاتحاد إلى المقاولون

الأحد، 11 يناير 2026 - 15:03

كتب : عمرو نبيل

أتم نادي المقاولون العرب اتفاقه مع أحمد نادر حواش لاعب إنبي بعدما كان قريبا من الانتقال إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

ويسعى حواش للانتقال إلى أحد أندية الدوري خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية بحثا عن فرصة للمشاركة بشكل أكبر.

وعلم FilGoal.com أن الخلاف على البنود الشخصية تسبب في عدم إتمام صفقة انتقال حواش إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

وتوصل حواش لاتفاق مع المقاولون العرب تمهيدا للانضمام إلى الفريق على سبيل الإعارة.

ويجري اللاعب الكشف الطبي ويوقع على عقود الإعارة قبل الإعلان الرسمي من النادي.

ويحتل نادي إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 12 مباراة.

كما يتواجد إنبي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر برصيد 9 نقاط.

حواش البالغ من العمر 22 عاما من ناشئي نادي إنبي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ولا يشارك حواش هذا الموسم مع ناديه إنبي.

واكتفى اللاعب الشاب بالمشاركة في 8 دقائق فقط بالجولة الـ14 من بطولة الدوري أمام طلائع الجيش.

وشارك حواش في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في مصر عام 2022 تحت قيادة محمود جابر ونجح في تسجيل هدف في شباك المغرب.

كما كان جزءًا ضمن المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي في فترة الاستعدادا قبل أولمبياد باريس 2024.

