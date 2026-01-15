كأس الرابطة - أرسنال يرسخ العقدة أمام تشيلسي ويقترب من التأهل للنهائي

الخميس، 15 يناير 2026 - 00:14

كتب : FilGoal

أرسنال - زوبيمندي

فاز أرسنال على حساب مضيفه تشيلسي بثلاثية مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل ثلاثية أرسنال بن وايت، وجيوكيريس، وزوبيمندي، فيما سجل ثنائية تشيلسي جارناتشو.

أخبار متعلقة:
وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الإمارات يوم 3 فبراير.

ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-0 خارج أرضه على ملعب سانت جيمس بارك.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم 4 فبراير.

ولم يخسر أرسنال أمام تشيلسي في كافة البطولات آخر 9 مباريات، فاز خلالهم أرسنال 6 مرات، وحسم التعادل 3 مواجهات.

ويعود آخر فوز لتشيلسي أمام أرسنال 22 أغسطس 2021.

تفاصيل المباراة:

سجل أرسنال مبكرا عن طريق بن وايت في الدقيقة السابعة من رأسية بعد ركنية معتادة من الجانرز.

انتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف جيوكيريس الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد متابعة كرة عرضية من بن وايت ليسددها في المرمى.

وقلص البديل جارناتشو النتيجة في الدقيقة 57 بعد متابعة كرة عرضية من نيتو ليستقبلها الأرجنتيني ويسدد في الشباك.

ووسط محاولات البلوز لإدراك التعادل، نجح لاعب الوسط زوبيمندي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

زوبيمندي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ومر بطريقة رائعة ليسدد في أقصى الزاوية اليمنى لسانشيز حارس تشيلسي.

وقبل النهاية بـ 7 دقائق، نال تشيلسي ضربة ركنية، نجح جارناتشو في استغلال ارتداد الكرة من كيبا حارس أرسنال ليسددها في الشباك مقلصا الفارق إلى هدف واحد.

وبعد إطلاق صافرة النهاية شهدت المباراة اشتباك بين زوبيمندي وإنزو فيرنانديز قبل أن يتدخل زملائهم لتهدئة الأجواء.

أرسنال تشيلسي كأس الرابطة
