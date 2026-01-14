استراحة كأس الرابطة - تشيلسي (0)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:56
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين تشيلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الإمارات يوم 3 فبراير.
يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا
ونجح مانشستر سيتي في الفوز ذهابا أمام نيوكاسل بهدفين نظيفين على ملعب سان جيمس بارك.
----------
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 1-0.
ق 7: جووووول بن وايت يسجل الهدف الأول لأرسنال من رأسية بعد ركنية معتادة من الجانرز.
بداية المباراة
