انتهت في كأس الرابطة - تشيلسي (2)-(3) أرسنال

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين تشيلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الإمارات يوم 3 فبراير.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ونجح مانشستر سيتي في الفوز ذهابا أمام نيوكاسل بهدفين نظيفين على ملعب سان جيمس بارك.

نهاية المباراة بفوز أرسنال 3-2

ق 83: جوووول جارناتشو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بعد ركنية حاول كيبا إبعدها لتصل إلى جناج البلوز الذي سدد في الشباك.

ق 71: جووووول الثالث لأرسنال عن طريق زوبيمندي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 57: جوووول جارناتشو يسجل الهدف الأول لتشيلسي وتقليص الفارق بعد متابعة كرة عرضية من نيتو ليستقبلها الأرجنتيني ويسدد في الشباك.

ق 49: جوووووول جيوكيريس يسجل الهدف الثاني لأرسنال بعد متابعة كرة عرضية من بن وايت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 1-0.

ق 7: جووووول بن وايت يسجل الهدف الأول لأرسنال من رأسية بعد ركنية معتادة من الجانرز.

بداية المباراة