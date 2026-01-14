انتهت في كأس الرابطة - تشيلسي (2)-(3) أرسنال
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:56
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين تشيلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الإمارات يوم 3 فبراير.
ونجح مانشستر سيتي في الفوز ذهابا أمام نيوكاسل بهدفين نظيفين على ملعب سان جيمس بارك.
نهاية المباراة بفوز أرسنال 3-2
ق 83: جوووول جارناتشو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بعد ركنية حاول كيبا إبعدها لتصل إلى جناج البلوز الذي سدد في الشباك.
ق 71: جووووول الثالث لأرسنال عن طريق زوبيمندي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 57: جوووول جارناتشو يسجل الهدف الأول لتشيلسي وتقليص الفارق بعد متابعة كرة عرضية من نيتو ليستقبلها الأرجنتيني ويسدد في الشباك.
ق 49: جوووووول جيوكيريس يسجل الهدف الثاني لأرسنال بعد متابعة كرة عرضية من بن وايت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 1-0.
ق 7: جووووول بن وايت يسجل الهدف الأول لأرسنال من رأسية بعد ركنية معتادة من الجانرز.
بداية المباراة