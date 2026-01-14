انتهت في كأس الرابطة - تشيلسي (2)-(3) أرسنال

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

بن وايت - أرسنال

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين تشيلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الإمارات يوم 3 فبراير.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز ذهابا أمام نيوكاسل بهدفين نظيفين على ملعب سان جيمس بارك.

----------

نهاية المباراة بفوز أرسنال 3-2

ق 83: جوووول جارناتشو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بعد ركنية حاول كيبا إبعدها لتصل إلى جناج البلوز الذي سدد في الشباك.

ق 71: جووووول الثالث لأرسنال عن طريق زوبيمندي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 57: جوووول جارناتشو يسجل الهدف الأول لتشيلسي وتقليص الفارق بعد متابعة كرة عرضية من نيتو ليستقبلها الأرجنتيني ويسدد في الشباك.

ق 49: جوووووول جيوكيريس يسجل الهدف الثاني لأرسنال بعد متابعة كرة عرضية من بن وايت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 1-0.

ق 7: جووووول بن وايت يسجل الهدف الأول لأرسنال من رأسية بعد ركنية معتادة من الجانرز.

بداية المباراة

تشيلسي أرسنال كأس الرابطة
