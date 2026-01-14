خلفا للطرابلسي.. صبري اللموشي المدير الفني الجديد لـ منتخب تونس

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 19:27

كتب : FilGoal

صبري لموشي ومحمد مثناني في الجيش القطري

أعلن الاتحاد التونسي تعيين صبري اللموشي لتولي تدريب منتخب تونس حتى يوليو 2028.

وسيتولى اللموشي المهمة خلفا لـ سامي الطرابلسي الذي أقيل من منصبه عقب التوديع المبكر في أمم إفريقيا 2025.

وودع منتخب تونس أمم إفريقيا من دور الـ 16 على يد مالي بالخسارة بركلات الترجيح.

كما ودع كأس العرب من دور المجموعات والتي أقيمت في قطر ديسمبر الماضي.

لموشي صاحب الأصول التونسية مثل منتخب فرنسا من قبل في 12 مباراة دولية، ودرب منتخب كوت ديفوار وأندية الجيش والدحيل القطري ورين الفرنسي ونوتنجهام فورست وكارديف سيتي في إنجلترا.

وخلال مسيرته التدريبة حقق لقب كأس الأمير في قطر عام 2016 مع الجيش القطري.

وكلاعب ارتدى لموشي قمصان أوكسير وموناكو وبارما وإنتر وجنوى ومارسيليا واعتزل بقميص الخريطيات في 2009.

التجربة الأخيرة لـ لموشي كانت مع فريق الدرعية في دوري القسم الثاني السعودي لكنه أقيل في مطلع ديسمبر الماضي.

وتفوق لموشي على الفرنسي فرانك هايس لتولي تدريب نسور قرطاج.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم.

وتضم المجموعة هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) بجانب تونس.

صبري لموشي تونس أمم إفريقيا
