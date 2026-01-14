جوارديولا: أتمنى بقاء برناردو سيلفا مع سيتي لقرون طويلة

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 17:59

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي - إيفرتون

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه يأمل أن يبقى برناردو سيلفا لعدة قرون، بعدما قاتل قائد السماوي بشراسة ليساعد فريقه على تحقيق الفوز بهدفين أمام نيوكاسل يونايتد.

وانتصر سيتي على نيوكاسل 2-0 في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا يمكنكم تخيل مدى روعة بيرناردو سيلفا كلاعب، بعد هذا الأداء أمام نيوكاسل".

وأضاف "هذا اللاعب سنفتقده يومًا ما، لكن آمل أن يبقى معنا لقرون طويلة".

وتابع "برناردو يعرف ماذا يعني لعب كرة القدم وأن تكون منافسًا. يعرف القواعد، يعرف كل شيء على الإطلاق".

وينتهي تعاقد برناردو مع سيتي بنهاية هذا الموسم.

وارتبط اسم سيلفا بالرحيل عن سيتي في الصيف المقبل.

