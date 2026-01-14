سيمينيو: الأجواء في مانشستر سيتي مثالية

كشف أنطوان سيمينيو مهاجم مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بكل لحظة يقضيها مع الفريق، وذلك بعد تسجيله هدفه الثاني مع الفريق في الفوز 2-0 على نيوكاسل يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

سيمينيو الذي انضم لسيتي يوم الجمعة، سجل هدفه الأول في اليوم التالي أمام إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم أضاف سيمينيو هدفه الثاني مع سيتي يوم الثلاثاء ضد نيوكاسل.

وقال الغاني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأجواء هنا مثالية، الجميع يرغبون في تحقيق الأفضل، لقد انضممتُ حديثًا للفريق، وقد ساعدوني على تعزيز ثقتي بنفسي وجعلوني أشعر بالترحيب".

وأضاف "لقد كان الأمر شاقًا، بلا شك، لكنني أستمتع به حتى الآن، وأستوعب الأمور بسرعة كبيرة".

وتابع "لقد كانت مباراة صعبة أمام نيوكاسل وكان علينا فقط أن نتحلى بالصبر، وكنا نعلم أننا سنخلق الفرص".

وأتم "كنتُ في المكان المناسب تمامًا لأُسكن الكرة في الشباك، وقد حققنا الفوز، لذا نحن سعداء".

وانضم سيمينيو إلى مانشستر سيتي قادما من بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أحرز هدفي مانشستر سيتي أمام نيوكاسل سيمينيو في الدقيقة 53، وريان شرقي في الدقيقة 90+8.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 4 فبراير المقبل على ملعب الاتحاد.

ويلتقي تشيلسي وأرسنال في ذهاب نصف النهائي الآخر مساء الأربعاء.