خبر في الجول - سلة.. إعادة مباراة الزمالك وبتروجت بعد قبول التظلم

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 12:05

كتب : هاني العوضي

كرة سلة - الزمالك ضد سموحة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إعادة مباراة الزمالك وبتروجت بعد قبول تظلم الأخير.

وكان اتحاد كرة السلة قد قرر إعادة مباراة الزمالك وبتروجت بسبب عدم حضور سيارة الإسعاف للمباراة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة قرر قبول تظلم بتروجت وإعادة مباراته أمام الزمالك، بعدما ألغيت بسبب عدم حضور سيارة الإسعاف.

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة في وقت سابق إلغاء مباراة بتروجت والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أليانز الممتاز لكرة السلة رجال، وذلك بسبب عدم توافر سيارة إسعاف.

وعليه، طبق مراقب وحكام المباراة اللائحة المنظمة للمسابقة، بعد الانتظار لمدة نصف ساعة كاملة دون حضور سيارة الإسعاف، ليتم اعتبار بتروجيت مهزومًا لعدم استكمال الإجراءات التنظيمية.

بالإضافة إلى احتساب نتيجة المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 20–0، حيث أن بتروجت هو صاحب الأرض.

ويأتي ذلك وفقًا لما تنص عليه اللوائح التي تم تعميمها على جميع الفرق قبل انطلاق الموسم، وتطبيقا للكود الطبي المرسل من وزارة الشباب والرياضة، والذي تم إرساله لجميع الأندية.

وقبل الاتحاد المصري لكرة السلة التظلم المقدم من نادي بتروجت وسيتم تحديد موعد جديد لإقامة المباراة.

