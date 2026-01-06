كرة سلة – إلغاء مباراة بتروجت والزمالك لغياب سيارة الإسعاف.. واعتبار الأبيض فائزا

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة بتروجت والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أليانز الممتاز لكرة السلة رجال، وذلك بسبب عدم توافر سيارة إسعاف.

وعليه، طبق مراقب وحكام المباراة اللائحة المنظمة للمسابقة، بعد الانتظار لمدة نصف ساعة كاملة دون حضور سيارة الإسعاف، ليتم اعتبار بتروجيت مهزومًا لعدم استكمال الإجراءات التنظيمية.

بالإضافة إلى احتساب نتيجة المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 20–0، حيث أن بتروجت هو صاحب الأرض.

ويأتي ذلك وفقًا لما تنص عليه اللوائح التي تم تعميمها على جميع الفرق قبل انطلاق الموسم، وتطبيقا للكود الطبي المرسل من وزارة الشباب والرياضة، والذي تم إرساله لجميع الأندية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة السلة برصيد 10 نقاط، خلف الأهلي والاتحاد السكندري برصيد 12 نقطة.