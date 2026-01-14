سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل

ثأر مانشستر سيتي من نيوكاسل بالفوز بثنائية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والتي أقيمت على ملعب سان جيمس بارك.

أحرز هدفي مانشستر سيتي سيمينيو في الدقيقة 53، وريان شرقي في الدقيقة 90+8.

ونجح سيمينيو في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل أمام اكستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي في أول ظهر له.

وانضم سيمينيو إلى مانشستر سيتي قادما من بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح بيب جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي من الخسارة أمام نيوكاسل بهدف نظيف في الدور الثالث من كأس الرابطة موسم 23/ 24.

وخسر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدور الأول من الدوري الإنجليزي هذا الموسم بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 4 فبراير المقبل على ملعب الاتحاد.

ويلتقي تشيلسي وأرسنال في ذهاب نصف النهائي الآخر مساء الأربعاء.

التشكيل

نيوكاسل

نيكو بوب - لويس هال - سفين بوتمان - مالك ثياو - لويس مايلي - جويلينتون - برونو جيماريش - جاكوب رامسي - أنتوني جوردون - جاكوب ميرفي - يوان ويسا

مانشستر سيتي

جيمس ترافورد - ماتياس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ناثان أكي - نيكو أوريلي - ماكس ألين - برناردو سيلفا - أنطوان سيمينيو - فيل فودين - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بمحاولة من نيوكاسل في الدقيقة الخامسة كاد يسجل منها ويسا هدف التقدم بعد انفراد تام بجيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي.

وشهدت الدقيقة 31 اشتباك بين جولينتون وأوريلي دون كرة والحكم أشهر البطاقة الصفراء لهما.

وقبل نهاية الشوط الأول في الوقت بدل الضائع، أجرى نيوكاسل تبديلا بخروج ميرفي للإصابة ونزول بارنيس بدلا منه في أول تغييرات نيوكاسل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق بوب حارس نيوكاسل وتصدى لكرة عكسية اصطدمت بـ جوردون قبل أن ينقذها الحارس على خط المرمى قبل عبورها.

وشهدت الدقيقة 53، أول أهداف المباراة عن طريق سيمينيو، بعد كرة عرضية أرضية من دوكو لمسها برناردو سيلفا لتصل إلى سيمينيو أمام الشباك.

وكاد بيرناردو سيلفا أن يسجل في شباكه في الدقيقة 58، بعد تمريرة من الحارس ترافورد ليعيدها ولكن مرت بجوار القائم لتتحول إلى ركنية.

أجرى جوارديولا 3 تبديلات بعدها بنزول رودري ورايندرز وريكو لويس وخروج أوريلي وفودين وماتياس نونيز.

وأضاف سيمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد هدف بالكعب، ولكن بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ومراجعة حالة الهدف لمدة 5 دقائق ألغى الحكم الهدف بداعي تسلل إرلينج هالاند المتداخل في الكرة.

حاول إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل، إجراء تبديل هجومي بنزول فولتماده وتونالي وإيلانجا بدلا من جوردن وويسا ورامسي.

وبالفعل أهدر توالي فرصة بمجرد نزوله في الدقيقة 70، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ورد جوارديولا بتبديل في الدقيقة 79 بنزول ريان شرقي بدلا من جيريمي دوكو، ثم نزول آيت نوري بدلا من ناثان أكي.

ونجح البديلان في المساهمة بالهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 90+8 بعد انطلاقة من ريان آيت نوري من الجانب الأيسر ليمرر الكرة أرضية إلى ريان شرقي الذي أودعها الشباك، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز مانشستر سيتي 2-0.