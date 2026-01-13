انتهت في كأس الرابطة - نيوكاسل (0)-(2) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب سان جيمس بارك.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم 4 فبراير.

---------------

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2-0.

ق 90+8: جووووول الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق ريان شرقي بعد مساهمة جزائرية من ريان آيت نوري.

ق 87: تبديل لمانشستر سيتي بنزول آيت نوري بدلا من ناثان أكي.. ونزول تريبيير لنيوكاسل

ق 79: تبديل لمانشستر سيتي بنزول ريان شرقي بدلا من جيريمي دوكو.

ق 70: تونالي يهدر فرصة التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 68: تبديل ثاني لنيوكاسل بنزول فولتماده وتونالي وإيلانجا بدلا من جوردن وويسا ورامسي.

ق 68: بعد مراجعة 5 دقائق.. الحكم يلغي الهدف بداعي تسلل إيرلينج هالاند المتداخل في الكرة

ق 63: جووووول سيمينيو يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالكعب

ق 61: 3 تبديلات لمانشستر سيتي بنزول رودري ورايندرز وريكو لويس وخروج أوريلي وفودين وماتياس نونيز.

ق 58: بيرناردو سيلفا كاد يسجل في مرماه بعد تمريرة من الحارس ترافورد ليعيدها ولكن تمر بجوار القائم لتتحول إلى ركنية.

ق 53: جووووول سيمينيو يسجل الأول لمانشستر سيتي في شباك نيوكاسل، بعد كرة عرضية أرضية من دوكو لمسها برناردو سيلفا لتصل إلى سيمينيو أمام الشباك.

ق 48: بوب حارس نيوكاسل يتألق ويتصدى لكرة عكسية اصطدمت بـ جوردون قبل أن ينقذها الحارس على خط المرمى قبل عبورها.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45:2: تبديل اضطراري بخروج ميرفي للإصابة ونزول بارنيس بدلا منه في أول تغييرات نيوكاسل.

ق 31: اشتباك بين جولينتون وأوريلي دون كرة والحكم يشهر البطاقة الصفراء لهما.

ق 5: فــــرصة خطـــــيرة ويسا مهاجم نيوكاسل يهدر انفراد تام أمام المرمى.

بداية المباراة