مايكل كاريك مدربا لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين مايكل كاريك مديرا فنيا للفريق لنهاية الموسم.

ويتولى كاريك تدريب مانشستر يونايتد خلفا للبرتغالي روبن أموريم الذي رحل من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق.

وقاد مانشستر بشكل مؤقت عقب رحيل أموريم، لاعبه السابقه دارين فليتشر.

واستمر أموريم كمدرب لمانشستر يونايتد لمدة 14 شهرا بعدما تولى تدريب الفريق بعد رحيله من سبورتنج لشبونة.

وفي الفترة الماضية كان يفاضل مانشستر يونايتد بين كل من كاريك، وأولي جونار سولشاير لتولي أحدهما تدريب الفريق.

لكن إدارة النادي اقتنعت بفكرة تعيين كاريك أكثر من سولشاير.

وجاء رحيل أموريم بعد موسم هو الأسوأ لمانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 42 نقطة، قبل أن يكون التعادل مع ليدز يونايتد هو آخر مبارياته، تاركًا الفريق في المركز السادس بجدول الترتيب.