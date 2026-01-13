التشكيل - ويسا يقود هجوم نيوكاسل.. وسيمينيو أساسي مع مانشستر سيتي في كأس الرابطة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب سان جيمس بارك.

وقرر إيدي هاو البدء بـ يوان ويسا مهاجم للفريق.

ويتواجد الجزائري ريان آيت نوري على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، بعد عودته من المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ودفع بيب جوارديولا بجيمس ترافورد في حراسة المرمى والإبقاء على دوناروما على مقاعد البدلاء.

ويبدأ نيوكاسل بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نيكو بوب

الدفاع: لويس هال - سفين بوتمان - مالك ثياو - لويس مايلي

الوسط: جويلينتون - برونو جيماريش - جاكوب رامسي

الهجوم: أنتوني جوردون - جاكوب ميرفي - يوان ويسا

وعلى مقاعد البدلاء: رامسديل - تريبير - تونالي - بارنيس - إيلانجا - فولتماده - ويلوك - ميرفي - شون نيف

فيما يبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ماتياس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ناثان أكي - نيكو أوريلي

الوسط: ماكس ألين - برناردو سيلفا

وسط الهجوم: أنطوان سيمينيو - فيل فودين - جيريمي دوكو

الهجوم: إرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: دوناروما - رايندرز - ريان شرقي - رودري - ريان آيت نوري - جراي - موكاسا - ريكو لويس - ريان مكايدو

وتقام مباراة الإياب يوم 4 فبراير على ملعب الاتحاد.