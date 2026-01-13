تقرير: لاعب بورنموث على رادار إنتر

وضعت الصحف الإيطالية اسما جديدًا على طاولة إنتر ميلان مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوي، وهذه المرة بشكل مفاجئ للغاية الدولي الويلزي ديفيد بروكس لاعب بورنموث.

ديفيد بروكس النادي : بورنموث بورنموث

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، يرى كريستيان تشيفو المدير الفني لإنتر أن الفريق بحاجة لإضافات في الجانب الأيمن، وتحديدًا في المركز الذي يعتمد فيه على أجنحة تتحرك على الخط ضمن منظومة الثلاثي الدفاعي.

ويستطيع بروكس اللعب كجناح أو لاعب في الجانب الأيمن بوسط الملعب، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا من الناحية التكتيكية، رغم أن اللاعب اعتاد اللعب في مراكز أكثر تقدمًا مع بورنموث.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من رحيل النجم أنتوني سيمينيو إلى مانشستر سيتي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، وهو انتقال أصاب المدرب أندوني إيراولا بصدمة كبيرة نظرًا لموقف الفريق في جدول الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز الـ15 ويصارع لتفادي الدخول في دوامة الخطر.

ولهذا السبب تبدو إدارة بورنموث متحفظة بشدة على السماح برحيل أي لاعب مؤثر آخر في يناير.

التقارير تشير إلى وجود محادثات أولية بشأن بروكس، حيث ساهم في الربط بين الطرفين كون اللاعب ينتمي إلى نفس الوكالة التي تمثل التركي هاكان تشالهان أوغلو نجم وسط إنتر.

ورغم تداول فكرة صفقة تبادلية تشمل دافيدي فراتيسي، إلا أن هذه الفرضية توصف بأنها غير واقعية في الوقت الحالي.

بروكس، صاحب الـ28 عامًا، شارك هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بـ11 مباراة أساسياً و8 مباريات كبديل، وساهم منذ انضمامه لبورنموث عام 2018 في تسجيل 24 هدفًا وصناعة 19 آخرين خلال 168 مباراة، ما يجعله جزءًا مهمًا في منظومة الفريق.

ومع عقد يمتد حتى 2029، ورحيل سيمينيو حديثًا، بالإضافة إلى إصابة كل من جاستن كلويفرت وإنيس أونال، يبدو من الصعب للغاية أن يمنح بورنموث الضوء الأخضر لخروج اللاعب في هذا التوقيت.

ورغم الإغراء الكبير الذي قد يمثله اللعب لإنتر في سان سيرو، إلا أنه لا توجد مؤشرات حالية على أن بروكس يدفع باتجاه الرحيل.