تقرير: مانشستر سيتي ينتظر تخفيض كريستال بالاس مطالبه من أجل جيهي

ينتظر مانشستر سيتي تخفيض كريستال بالاس مطالبه المادية للتعاقد مع مارك جيهي.

ويرغب سيتي في التعاقد مع مارك جيهي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب موقع "GiveMeSport" الإنجليزي، فإن مانشستر سيتي يأمل أن يخفض كريستال بالاس طلبه بالحصول على 40 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن سيتي يرى شرط كريتسال بالاس المالي مبالغا فيه للتخلي عن مارك جيهي الذي سيصبح لاعبا حرا بعد 6 أشهر.

وذكر التقرير ذاته أن أندية ليفربول وأرسنال وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ يراقبون موقف المدافع الدولي الإنجليزي مع ناديه.

وينتهي تعاقد مارك جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وارتبط اسم اللاعب في الصيف الماضي بالانتقال لليفربول لكن تعطلت الصفقة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق أن كشف أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ بالاس أن جيهي سيرحل بنهاية الموسم عندما يصبح لاعبا حرا.

لكن لاحقا أوضح أنه لا يضمن استمرار قائد فريقه مع الفريق في الشتاء الجاري ما فتح الباب حول إمكانية رحيله.

ويرغب مانشستر سيتي في ضم الدولي الإنجليزي لتعويض غيابات يوشكو جفارديول وروبن دياز قلبي دفاع الفريق.

وشارك جيهي في 187 مباراة بقميص بالاس منذ انضمامه من تشيلسي في 2021.

وساهم في تتويج بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم درع المجتمع على حساب مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وشارك جيهي في 26 مباراة بقميص منتخب إنجلترا وساهم في وصول الأسود الثلاثة لنهائي أمم إفريقيا 2024.