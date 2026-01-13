تقرير: مانشستر سيتي ينتظر تخفيض كريستال بالاس مطالبه من أجل جيهي

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 18:37

كتب : FilGoal

مارك جيهي - لاعب كريستال بالاس

ينتظر مانشستر سيتي تخفيض كريستال بالاس مطالبه المادية للتعاقد مع مارك جيهي.

ويرغب سيتي في التعاقد مع مارك جيهي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب موقع "GiveMeSport" الإنجليزي، فإن مانشستر سيتي يأمل أن يخفض كريستال بالاس طلبه بالحصول على 40 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
بي بي سي: سيتي يدرس التحرك لضم جيهي هذا الشتاء ذا أثليتك: أرسنال مهتم بضم جيهي في الصيف المقبل تقرير: برشلونة يستفسر من كريستال بالاس عن مارك جيهي رأسية جيهي القاتلة تقود كريستال بالاس لفوز مثير على فولام

وأوضحت التقارير أن سيتي يرى شرط كريتسال بالاس المالي مبالغا فيه للتخلي عن مارك جيهي الذي سيصبح لاعبا حرا بعد 6 أشهر.

وذكر التقرير ذاته أن أندية ليفربول وأرسنال وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ يراقبون موقف المدافع الدولي الإنجليزي مع ناديه.

وينتهي تعاقد مارك جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وارتبط اسم اللاعب في الصيف الماضي بالانتقال لليفربول لكن تعطلت الصفقة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق أن كشف أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ بالاس أن جيهي سيرحل بنهاية الموسم عندما يصبح لاعبا حرا.

لكن لاحقا أوضح أنه لا يضمن استمرار قائد فريقه مع الفريق في الشتاء الجاري ما فتح الباب حول إمكانية رحيله.

ويرغب مانشستر سيتي في ضم الدولي الإنجليزي لتعويض غيابات يوشكو جفارديول وروبن دياز قلبي دفاع الفريق.

وشارك جيهي في 187 مباراة بقميص بالاس منذ انضمامه من تشيلسي في 2021.

وساهم في تتويج بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم درع المجتمع على حساب مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وشارك جيهي في 26 مباراة بقميص منتخب إنجلترا وساهم في وصول الأسود الثلاثة لنهائي أمم إفريقيا 2024.

مارك جيهي مانشستر سيتي كريتسال بالاس
نرشح لكم
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل انتهت في كأس الرابطة - نيوكاسل (0)-(2) مانشستر سيتي مايكل كاريك مدربا لمانشستر يونايتد التشكيل - ويسا يقود هجوم نيوكاسل.. وسيمينيو أساسي مع مانشستر سيتي في كأس الرابطة تقرير: المفاوضات تعود بين برشلونة ومانشستر يونايتد بشأن راشفورد انضم إلى كبار إنجلترا.. سكاي ألمانيا: بايرن يدخل في صراع ضم جيهي تقرير: لاعب بورنموث على رادار إنتر مؤتمر أرتيتا: تأكد غياب ثنائي عن مواجهة تشيلسي وشكوك حول آخر
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي 45 دقيقة | الدوري الإسباني
طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي 49 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي ساعة | كرة سلة
الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521192/تقرير-مانشستر-سيتي-ينتظر-تخفيض-كريستال-بالاس-مطالبه-من-أجل-جيهي