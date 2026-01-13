مؤتمر أرتيتا: تأكد غياب ثنائي عن مواجهة تشيلسي وشكوك حول آخر

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال موقف المصابين قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مشيرًا إلى استمرار بعض الشكوك داخل الفريق.

ويحل أرسنال ضيفا على تشيلسي في تمام العاشرة من مساء غدا الأربعاء في مباراة ذهاب نصف النهائي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "الثنائي ريكاردو كالافيوري وبييرو هينكابي لن يكون متاحا لمواجهة تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية، ولا نعلم مدة غياب هينكابي".

وأوضح "حالة كالافيوري تتحسن لكن لا أعلم موعد عودته تحديدا ربما بضعة أسابيع".

وكشف أرتيتا "هناك شكوك حول مشاركة الثنائي ويليام ساليبا وليو تروسارد لأنه غير جاهز بدنيا بشكل كاف".

وتحدث أرتيتا عن المنافسة بشكل عام قائلا "أفهم ذلك، لكن هناك العديد من الأندية التي تحاول، وأعتقد أن فريقًا واحدًا فقط سينجح في كل بطولة، وسنحاول أن نكون نحن".

وعن الدافع بعد خسارة الموسم الماضي أجاب "كرة القدم تمنحك فرصة أخرى. كنا ثابتين للغاية في البطولة، والآن علينا إقصاء فريق كبير آخر للوصول إلى النهائي، وهذه هي مهمتنا".

وأضاف "نأمل أن نتعلم من الموسم الماضي لأنه كان مؤلما، خاصة طريقة سير المباريات وعدد الفرص التي أهدرناها، ونتمنى أن نكون هذا الموسم أفضل وأكثر فاعلية".

وعن مواجهة ليام روسينيور زميله السابق في نصف النهائي، قال: "رأيت بعض الصور، وهذه هي جمال كرة القدم. مساران مختلفان تماما، لكننا نواجه بعضنا غدا في ستامفورد بريدج بنصف النهائي".

وعن تواصله معه، أوضح "لا، لكنني أعرف أشخاصا عملوا معه، وتحدثوا عنه بشكل إيجابي للغاية، وأتمنى له التوفيق باستثناء مباراة الغد".

واختتم أرتيتا تصريحاته "علينا إدارة دقائق مشاركة كاي هافيرتز، لكنه لعب 20 إلى 25 دقيقة مؤخرا، وتدرب بشكل جيد اليوم، والآن نعمل على رفع جاهزيته وضمان توافره في كل مباراة".