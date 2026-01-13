مؤتمر أرتيتا: تأكد غياب ثنائي عن مواجهة تشيلسي وشكوك حول آخر

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 18:30

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

بييرو هينكابي

النادي : أرسنال

ويليام ساليبا

النادي : أرسنال

لياندرو تروسارد

النادي : أرسنال

أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال موقف المصابين قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مشيرًا إلى استمرار بعض الشكوك داخل الفريق.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: أرسنال مهتم بضم جيهي في الصيف المقبل ميرتساكر يترك قيادة أكاديمية أرسنال بعد 8 سنوات كأس الاتحاد الإنجليزي – هاتريك مارتينيلي يقود أرسنال لتخطي بورتمسوث أرسنال يرفض الابتعاد في الصدارة أكثر بتعادل سلبي مع ليفربول

ويحل أرسنال ضيفا على تشيلسي في تمام العاشرة من مساء غدا الأربعاء في مباراة ذهاب نصف النهائي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "الثنائي ريكاردو كالافيوري وبييرو هينكابي لن يكون متاحا لمواجهة تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية، ولا نعلم مدة غياب هينكابي".

وأوضح "حالة كالافيوري تتحسن لكن لا أعلم موعد عودته تحديدا ربما بضعة أسابيع".

وكشف أرتيتا "هناك شكوك حول مشاركة الثنائي ويليام ساليبا وليو تروسارد لأنه غير جاهز بدنيا بشكل كاف".

وتحدث أرتيتا عن المنافسة بشكل عام قائلا "أفهم ذلك، لكن هناك العديد من الأندية التي تحاول، وأعتقد أن فريقًا واحدًا فقط سينجح في كل بطولة، وسنحاول أن نكون نحن".

وعن الدافع بعد خسارة الموسم الماضي أجاب "كرة القدم تمنحك فرصة أخرى. كنا ثابتين للغاية في البطولة، والآن علينا إقصاء فريق كبير آخر للوصول إلى النهائي، وهذه هي مهمتنا".

وأضاف "نأمل أن نتعلم من الموسم الماضي لأنه كان مؤلما، خاصة طريقة سير المباريات وعدد الفرص التي أهدرناها، ونتمنى أن نكون هذا الموسم أفضل وأكثر فاعلية".

وعن مواجهة ليام روسينيور زميله السابق في نصف النهائي، قال: "رأيت بعض الصور، وهذه هي جمال كرة القدم. مساران مختلفان تماما، لكننا نواجه بعضنا غدا في ستامفورد بريدج بنصف النهائي".

وعن تواصله معه، أوضح "لا، لكنني أعرف أشخاصا عملوا معه، وتحدثوا عنه بشكل إيجابي للغاية، وأتمنى له التوفيق باستثناء مباراة الغد".

واختتم أرتيتا تصريحاته "علينا إدارة دقائق مشاركة كاي هافيرتز، لكنه لعب 20 إلى 25 دقيقة مؤخرا، وتدرب بشكل جيد اليوم، والآن نعمل على رفع جاهزيته وضمان توافره في كل مباراة".

كأس الرابطة الإنجليزية أرسنال ساليبا تروسارد
نرشح لكم
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل انتهت في كأس الرابطة - نيوكاسل (0)-(2) مانشستر سيتي مايكل كاريك مدربا لمانشستر يونايتد التشكيل - ويسا يقود هجوم نيوكاسل.. وسيمينيو أساسي مع مانشستر سيتي في كأس الرابطة تقرير: المفاوضات تعود بين برشلونة ومانشستر يونايتد بشأن راشفورد انضم إلى كبار إنجلترا.. سكاي ألمانيا: بايرن يدخل في صراع ضم جيهي تقرير: لاعب بورنموث على رادار إنتر تقرير: مانشستر سيتي ينتظر تخفيض كريستال بالاس مطالبه من أجل جيهي
أخر الأخبار
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي 53 دقيقة | كرة سلة
الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا – استعدادا لمواجهة مصر.. وصول مشجع "الليزر" لدعم السنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: علينا القتال أمام المغرب من أجل عائلاتنا وأصدقائنا ساعة | أمم إفريقيا
مران منتخب مصر - تدريب على ركلات الجزاء وأمطار غزيرة قبل مواجهة السنغال 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521191/مؤتمر-أرتيتا-تأكد-غياب-ثنائي-عن-مواجهة-تشيلسي-وشكوك-حول-آخر