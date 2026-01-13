نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال

أنهى نادي برشلونة الجدل الدائر حول صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو.

وأعلن برشلونة التعاقد مع كانسيلو ثم حذف الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار جدلا واسعا. (طالع التفاصيل)

وكشف برشلونة مجددا عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع جواو كانسيلو معارا من الهلال حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي الإسباني أن الظهير الأيمن البرتغالي سيرتدي القميص رقم "2".

وأعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء ضم البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي.

Barça is your home, João 🫶🏡 pic.twitter.com/vHmAjVgIcD — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026

لكن بعد ذلك بنحو ساعة حذف النادي خبر التعاقد من موقعه الرسمي، وكل حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وعاد النادي الكتالوني للإعلان بشكل رسمي عن انضمام كانسيلو وتوقيعه العقود.

يذكر أن كانسيلو ارتدى قميص برشلونة في موسم 2023-2024 حين لعب على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي لمدة موسم.

لكن برشلونة رفض بعدها تحويل الإعارة إلى صفقة دائمة.