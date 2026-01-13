برشلونة يحذف خبر تعاقده مع كانسيلو من موقعه الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي

في خطوة غريبة.. حذف نادي برشلونة خبر تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو من موقعه الرسمي، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء ضم البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي.

لكن بعد ذلك بنحو ساعة حذف النادي خبر التعاقد من موقعه الرسمي، وكل حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تم تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم اللاعب.

وينتظر الصحفييون خارج قاعة المؤتمرات في انتظار إقامة المؤتمر الصحفي.

لاعب الهلال اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل التوقيع على عقود انضمامه للبلوجرانا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضحت تقارير عديدة أن العرض عبارة عن إعارة مع تحمّل جزء بسيط من الراتب.

ويرتدي الدولي البرتغالي القميص رقم 2 مع برشلونة

يذكر أن كانسيلو ارتدى قميص برشلونة في موسم 2023-2024 حين لعب على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي لمدة موسم.

لكن برشلونة رفض بعدها تحويل الإعارة إلى صفقة دائمة.

ورحل كانسيلو من الهلال بعدما رفض الإيطالي سيموني إنزاجي عدم إجراء أي تغييرات في الخيارات الأجنبية الثمانية لقائمة الأزرق المحلية خلال فترة التسجيل الشتوية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إنزاجي يفضل إبقاء الأسماء الحالية كما هي دون إعادة قيد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

وكانت إدارة الهلال أسقطت كانسيلو من القائمة بعد إصابة الركبة التي داهمته أمام الدحيل القطري ضمن أولى جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، واستغلت مكانه الشاغر في إعادة قيد المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو بعدما كان مستبعدًا في البداية.

واستغرق تعافي كانسيلو نحو شهرين، وعاد إلى الملاعب نوفمبر الماضي، واكتفى بالمشاركة في دوري أبطال آسيا انتظارًا لتحديد موقفه من إعادة التسجيل.

وبعد عودته، خاض البرتغالي 3 مباريات في البطولة القارية، وسجَّل هدفًا واحدًا، وصنع اثنين آخرين.