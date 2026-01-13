رسالة من أفشة بعد انتقاله إلى الاتحاد.. "أتمنى ألا يكون وداعا دائما"

وجه محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي رسالة وداعية إلى جماهير النادي.

وكشف FilGoal.com أن محمد مجدي أفشة قد مدد تعاقده مع الأهلي قبل إعارته إلى الاتحاد السكندري. (مزيد من التفاصيل)

وجاءت رسالة أفشة إلى جماهير الأهلي عبر حسابه على إنستجرام كالآتي:

"الرحلة كانت مليئة بالكثير من الأشياء الجيدة عشناها سويا، من إفريقيا إلى الدوري إلى كأس العالم".

"كثير من الكرات سكنت الشباك وأخرى (قلشت) وأهدرت المزيد من المال، لكن كل ذلك لا يهم".

"الأهم أنني عشت طوال تلك الفترة محبوبا من أعظم جمهور في العالم، أنا بسيط وأحب أن أكون سهل وواضح".

"أقول لجماهير الأهلي أفتقدكم جدا، وأتمنى ألا يكون وداع دائم بل مؤقتا لفترة قصيرة، أعود فيها كما كنت في الأول وأكثر بحب جماهير الأهلي".

"لن أقول إلى اللقاء ولكن إلى لقاء قريب بإذن الله، جماهير الأهلي من كل قلبي شكرا على كل شيء وعلى القادم أيضا".

ويرغب لاعب وسط الأهلي في خوض تجربة جديدة في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مؤخرا.

وسبق أن كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي أن الأهلي طلب مليون و800 ألف دولار مقابل الإعارة أفشة لمدة موسم واحد.

صاحب الـ 29 عاما خاض الموسم الجاري 150 دقيقة بقميص الأهلي في جميع المسابقات خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك أفشة في كأس العرب بقميص منتخب مصر وسجل هدف التعادل من علامة الجزاء ضد الكويت.

وخاض أفشة 277 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه في 2019 من بيراميدز وسجل 45 هدفا وصنع 50 في جميع المسابقات.

وحقق أفشة مع الأهلي 20 لقبا متنوعا أبرزها 4 دوري أبطال إفريقيا و4 دوري مصري.

وضم الاتحاد السكندري عبد الرحمن جودة من بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ويحتل الفريق أيضا المركز الثاني لحساب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في كأس عاصمة مصر.