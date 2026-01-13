خبر في الجول - أفشة يمدد تعاقده مع الأهلي ويوقع عقد إعارته إلى الاتحاد

مدد محمد مجدي أفشة تعاقده مع الأهلي قبل توقيع عقود انتقاله إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

وكان محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري قد كشف عن إتمام التعاقد مع أفشة بنسبة 95%.

وعلم FilGoal.com أن أفشة قد مدد تعاقده مع الأهلي لموسم آخر قبل إعارته إلى الاتحاد السكندري.

ووقع أفشة على عقد إعارته إلى الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان FilGoal.com قد كشف إن زعيم الثغر يرغب في ضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم.

وسبق أن كشف FilGoal.com امتلاك أفشة أكثر من عرض.

ويرغب لاعب وسط الأهلي في خوض تجربة جديدة في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مؤخرا.

وسبق أن كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي أن الأهلي طلب مليون و800 ألف دولار مقابل الإعارة أفشة لمدة موسم واحد.

صاحب الـ 29 عاما خاض الموسم الجاري 150 دقيقة بقميص الأهلي في جميع المسابقات خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك أفشة في كأس العرب بقميص منتخب مصر وسجل هدف التعادل من علامة الجزاء ضد الكويت.

وخاض أفشة 277 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه في 2019 من بيراميدز وسجل 45 هدفا وصنع 50 في جميع المسابقات.

وحقق أفشة مع الأهلي 20 لقبا متنوعا أبرزها 4 دوري أبطال إفريقيا و4 دوري مصري.

وضم الاتحاد السكندري عبد الرحمن جودة من بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ويحتل الفريق أيضا المركز الثاني لحساب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في كأس عاصمة مصر.