أثليتك: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع كاريك على تدريبه

أفادت شبكة ذا أثليتك بأن نادي مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مبدئي مع مايكل كاريك ومعاونيه لتولي القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يكون كاريك على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم السبت

ووفقًا للتقرير سيوقع كاريك على عقد تدريب مانشستر يونايتد خلال الأسبوع الحالي، بعد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة.

ويتولى دارين فليتشر تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وأنهى مانشستر يونايتد علاقته بأموريم يوم الإثنين الماضي بعد 14 شهرًا في منصبه.

في قرار جاء عقب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي.

وجاء رحيل أموريم بعد موسم هو الأسوأ لمانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 42 نقطة، قبل أن يكون التعادل مع ليدز يونايتد هو آخر مبارياته، تاركًا الفريق في المركز السادس بجدول الترتيب.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com