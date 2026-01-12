رومانو: كاريك وافق على شروط تدريب مانشستر يونايتد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عن اقتراب مايكل كاريك من تولي تدريب مانشستر يونايتد.

وأشار رومانو إلى أن كاريك قد وافق على شروط مانشستر يونايتد لتدريب الفريق.

ووفقًا لرومانو فإن كاريك سيوقع على عقد تدريب مانشستر يونايتد خلال الأسبوع الحالي، بعد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة.

ومن المتوقع أن يقود كاريك تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

ويتولى دارين فليتشر تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وأنهى مانشستر يونايتد علاقته بأموريم يوم الإثنين الماضي بعد 14 شهرًا في منصبه، في قرار جاء عقب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي.

وسبق لسولشاير تدريب مانشستر يونايتد بين ديسمبر 2018 ونوفمبر 2021، بعدما تولى المهمة مؤقتًا عقب رحيل جوزيه مورينيو، قبل تثبيته مدربًا دائمًا.

ونجح خلال فترته في تحقيق مركزين متتاليين ضمن الأربعة الأوائل، إضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي وخسارته أمام فياريال بركلات الترجيح.

ويملك سولشاير تاريخًا طويلًا مع مانشستر يونايتد كلاعب، إذ خاض أكثر من 200 مباراة بقميص الفريق، وتوج بستة ألقاب دوري، وسجل هدف الفوز التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999.

وجاء رحيل أموريم بعد موسم هو الأسوأ لمانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 42 نقطة، قبل أن يكون التعادل مع ليدز يونايتد هو آخر مبارياته، تاركًا الفريق في المركز السادس بجدول الترتيب.