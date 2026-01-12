أمم إفريقيا - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي

الإثنين، 12 يناير 2026 - 18:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - كوت ديفوار

أقيم اليوم الإثنين الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – كوليبالي: لا نركز مع البطاقات الصفراء قبل مواجهة مصر أمم إفريقيا - شكوى رسمية من الجزائر ضد التحكيم لـ كاف وفيفا.. ورسالة للجماهير أمم إفريقيا - رئيس كوت ديفوار يشيد بالأفيال رغم الخروج أمام مصر أمم إفريقيا - كاف يفتح تحقيقا حول أحداث مباراتين في ربع النهائي

بينما يرتدي منتخب السنغال الطاقم الأخضر الكامل.

وستقام المباراة على ملعب طنجة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر قد فاز في نصف النهائي على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فازت السنغال على مالي بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من المباراة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيجيريا والمغرب.

السنغال مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – منتخب مصر يودع أجادير ويسافر إلى طنجة لمواجهة السنغال أمم إفريقيا – قبل مواجهة مصر.. 7 لاعبين من السنغال مهددين بالغياب عن ختام البطولة أمم إفريقيا – كوليبالي: لا نركز مع البطاقات الصفراء قبل مواجهة مصر "تميمة الحظ".. طيران السنغال يبحث عن مشجع الليزر للتكفل بإقامته قبل مواجهة مصر أمم إفريقيا - شكوى رسمية من الجزائر ضد التحكيم لـ كاف وفيفا.. ورسالة للجماهير أمم إفريقيا - رئيس كوت ديفوار يشيد بالأفيال رغم الخروج أمام مصر أمم إفريقيا - كاف يفتح تحقيقا حول أحداث مباراتين في ربع النهائي أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل
أخر الأخبار
هرب بالصدارة.. الهلال يفوز على النصر في دربي الرياض 3 دقيقة | سعودي في الجول
رقم كارثي لم يحدث منذ 111 عاما لـ مانشستر يونايتد بعد الخروج من كأس إنجلترا أمام برايتون 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – منتخب مصر يودع أجادير ويسافر إلى طنجة لمواجهة السنغال ساعة | أمم إفريقيا
تعرف على موعد مباراتي مصر ضد السعودية وإسبانيا ساعة | منتخب مصر
برشلونة يعلن تخطي كانسيلو للفحوصات الطبية تمهيدا لضمه ساعة | الكرة الأوروبية
آس: تشابي ألونسو هو من طلب مغادرة ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ألفارو أربيلوا مدربا لـ ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521125/أمم-إفريقيا-تعرف-على-ألوان-قمصان-مباراة-مصر-والسنغال-في-نصف-النهائي