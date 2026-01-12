أمم إفريقيا - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي

أقيم اليوم الإثنين الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

بينما يرتدي منتخب السنغال الطاقم الأخضر الكامل.

وستقام المباراة على ملعب طنجة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر قد فاز في نصف النهائي على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فازت السنغال على مالي بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من المباراة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيجيريا والمغرب.