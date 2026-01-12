أمم إفريقيا – كوليبالي: لا نركز مع البطاقات الصفراء قبل مواجهة مصر

أكد كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال أن أسود التيرانجا لا يركزون مع اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء قبل مواجهة مصر في نصف النهائي.

ويلعب منتخب السنغال ضد مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وقال كوليبالي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربية: "لا نركز مع البطاقات الصفراء، وسنحاول فعل كل شيء للخروج بأقل عدد من الإنذارات أمام مصر وهدفنا الأول هو الوصول لنهائي كأس الأمم".

وأضاف "نشعر بالسعادة أننا في نصف النهائي وسواء شارك لاعب أو آخر سنقدم 100% من مستوانا لتحقيق حلم الشعب السنغالي".

وحصل 7 لاعبين من السنغال على بطاقات صفراء في مباراتي دور الـ16 والـ8، وفي حالة حصول أحدهم على إنذار ضد مصر سيغيب عن المباراة المقبلة.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.