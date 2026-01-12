أمم إفريقيا - رئيس كوت ديفوار يشيد بالأفيال رغم الخروج أمام مصر

الإثنين، 12 يناير 2026 - 13:58

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف رامي ربيعة ضد كوت ديفوار

أشاد الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار بمنتخب بلاده رغم خروجه من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مصر.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور ربع النهائي.

وقال واتارا عبر حسابه الرسمي على إكس: "أُشيد بشجاعة والتزام لاعبي منتخب كوت ديفوار والجهاز الفني".

وأضاف "كرة القدم مليئة بالانتصارات والاختبارات، لنظل متحدين، واثقين، وفخورين بكوت ديفوار".

وأتم سننظر إلى الأمام والمشاركة في كأس العالم 2026.. تحيا الأفيال.. تحيا كوت ديفوار".

وحسم المنتخب المصري المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

كوت ديفوار مصر الحسن واتارا كأس أمم إفريقيا
/articles/521106/أمم-إفريقيا-رئيس-كوت-ديفوار-يشيد-بالأفيال-رغم-الخروج-أمام-مصر