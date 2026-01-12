ميرتساكر يترك قيادة أكاديمية أرسنال بعد 8 سنوات

أعلن نادي أرسنال أن بير ميرتساكر قرر الرحيل من منصبه كمدير لأكاديمية أرسنال بنهاية الموسم.

وذلك بعد 8 سنوات في هذا المنصب.

وتولى بير الإشراف على أكاديمية أرسنال منذ عام 2018.

وقال بير لموقع ناديه: "أرسنال نادٍ خاص جدًا بالنسبة لي وسيبقى كذلك دائمًا، لذلك كان هذا قرارًا صعبًا".

وأضاف "أنا ممتن للغاية للثقة التي منحني إياها النادي عند انتقالي مباشرة من لاعب في الفريق الأول إلى منصب مدير الأكاديمية. الآن حان الوقت للمضي قدمًا واستكشاف شيء جديد ودفع نفسي إلى تحديات أكبر".

وأكمل "سأبقى في قمة التركيز على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، ومواصلة رعاية وتطوير مواهبنا الشابة، ودعم انتقال سلس حتى آخر يوم لي مع النادي".

من جانبه قال ريتشارد جارليك، الرئيس التنفيذي لأرسنال "نحن ندعم قرار بير في السعي لتجربة جديدة، لكننا سنشعر بحزن كبير لرؤيته يغادر في نهاية الموسم".

وأضاف "كنا محظوظين بالاحتفاظ ببير كمدير للأكاديمية بعد انتهاء مسيرته كلاعب معنا في عام 2018. فهو يفهم ما يمثله أرسنال، وكان هذا ثابتًا في قيادته، حيث ألهم مدربي الأكاديمية والموظفين واللاعبين الشبان بأسلوب أرسنال، ومنح الكثيرين فرصة التطور والتألق".

وأتم "يسعدنا أن بير سيبقى في منصبه حتى نهاية الموسم بينما نعمل على خطة الخلافة".

