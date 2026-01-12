رومانو: مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع كاريك لقيادة الفريق

دخل مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع مايكل كاريك لتولي منصب المدير الفني المؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وأنهى مانشستر يونايتد علاقته بأموريم يوم الإثنين الماضي بعد 14 شهرا في منصبه، في قرار جاء عقب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي.

وتولى دارين فليتشر قيادة مانشستر يونايتد مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن تواصل إدارة مانشستر يونايتد مع كاريك لتولي منصب المدير الفني المؤقت.

وأشار رومانو إلى أن مانشستر يونايتد سوف يعلن عن المدير الفني الجديد هذا الأسبوع، ويأمل كاريك في الحصول على الوظيفة.

كما ينتظر أولي جونار سولشاير موقف النادي إذ يعتبر أحد أبرز المرشحين أيضا لقيادة الفريق.

وسبق لسولشاير تدريب مانشستر يونايتد بين ديسمبر 2018 ونوفمبر 2021، بعدما تولى المهمة مؤقتا عقب رحيل جوزيه مورينيو، قبل تثبيته مدربا دائما.

ونجح خلال فترته في تحقيق مركزين متتاليين ضمن الأربعة الأوائل، إضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي وخسارته أمام فياريال بركلات الترجيح.

ويملك سولشاير تاريخا طويلا مع مانشستر يونايتد كلاعب، إذ خاض أكثر من 200 مباراة بقميص الفريق، وتوج بستة ألقاب دوري، وسجل هدف الفوز التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999.

وجاء رحيل أموريم بعد موسم هو الأسوأ لمانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 42 نقطة، قبل أن يكون التعادل مع ليدز يونايتد هو آخر مبارياته، تاركا الفريق في المركز السادس بجدول الترتيب.

