رئيس الاتحاد السكندري: صفقة أفشة تمت بنسبة 95%

الإثنين، 12 يناير 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

أفشة

كشف محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري عن اقتراب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي من الانتقال إلى فريقه.

وقال سلامة في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "صفقة إعارة أفشة للاتحاد السكندري من الأهلي تمت بنسبة 95%".

وأكمل "الكل يعرف موقفنا الحرج في بطولة الدوري، وهذا غير مقبول للنادي وجماهيره وشعبيته".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتحرك لاستعارة أفشة من الأهلي أفشة يشارك في تدريبات الأهلي.. وموقف طاهر من الإصابة خبر في الجول - عرض قطري لـ أفشة قبل الانتقالات الشتوية

وأوضح "تحملت أكثر من 100 مليون جنيه لأجل النادي في الفترة الماضية، والأندية الجماهيرية كلها قائمة على وجود رئيس مجلس إدارة قوي، ووجود قيمة بحجم محمد مصيلحي الذي تحمل كافة الضغوط والماليات من قبلي ساعد النادي على الاستمرار. الإسماعيلي حين تخلى عنه الداعمين صار في حالة صعبة للغاية".

واختتم "الاتحاد السكندري لديه 15 لعبة على عكس المصري والإسماعيلي، وكرة السلة لها قيمة كبيرة في النادي ولا يمكننا التخلي عنها، فالاتحاد هو من صنع شعبية السلة في مصر".

وكان FilGoal.com قد كشف إن زعيم الثغر يرغب في ضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم.

وسبق أن كشف FilGoal.com امتلاك أفشة أكثر من عرض. (طالع التفاصيل)

ويرغب لاعب وسط الأهلي في خوض تجربة جديدة في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مؤخرا.

[image:2]

وسبق أن كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي أن الأهلي طلب مليون و800 ألف دولار مقابل الإعارة أفشة لمدة موسم واحد.

صاحب الـ 29 عاما خاض الموسم الجاري 150 دقيقة بقميص الأهلي في جميع المسابقات خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك أفشة في كأس العرب بقميص منتخب مصر وسجل هدف التعادل من علامة الجزاء ضد الكويت.

وخاض أفشة 277 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه في 2019 من بيراميدز وسجل 45 هدفا وصنع 50 في جميع المسابقات.

وحقق أفشة مع الأهلي 20 لقبا متنوعا أبرزها 4 دوري أبطال إفريقيا و4 دوري مصري.

وضم الاتحاد السكندري عبد الرحمن جودة من بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ويحتل الفريق أيضا المركز الثاني لحساب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في كأس عاصمة مصر.

أفشة الأهلي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
الصفقة الرابعة.. الاتحاد السكندري يستعير خالد عبد الفتاح خبر في الجول – الأهلي يوافق على انتقال سيحا والعش لـ المصري خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع الرجاء لضم يوسف بلعمري خبر في الجول – الأهلي يستقر على رحيل أشرف داري.. ويخير اللاعب بين أمرين خبر في الجول – عمرو الجزار ينهي الكشف الطبي.. والأهلي ينتظر النتيجة لإتمام الصفقة الإسماعيلي يوضح حقيقة تعاقد النادي مع شركة استثمارية غزل المحلة يضم هداف الدوري البوروندي الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري: صفقة أفشة تمت بنسبة 95% 41 دقيقة | الدوري المصري
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة ساعة | الكرة الأوروبية
الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني ساعة | أمم إفريقيا
ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521086/رئيس-الاتحاد-السكندري-صفقة-أفشة-تمت-بنسبة-95