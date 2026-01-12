رئيس الاتحاد السكندري: صفقة أفشة تمت بنسبة 95%

كشف محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري عن اقتراب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي من الانتقال إلى فريقه.

وقال سلامة في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "صفقة إعارة أفشة للاتحاد السكندري من الأهلي تمت بنسبة 95%".

وأكمل "الكل يعرف موقفنا الحرج في بطولة الدوري، وهذا غير مقبول للنادي وجماهيره وشعبيته".

وأوضح "تحملت أكثر من 100 مليون جنيه لأجل النادي في الفترة الماضية، والأندية الجماهيرية كلها قائمة على وجود رئيس مجلس إدارة قوي، ووجود قيمة بحجم محمد مصيلحي الذي تحمل كافة الضغوط والماليات من قبلي ساعد النادي على الاستمرار. الإسماعيلي حين تخلى عنه الداعمين صار في حالة صعبة للغاية".

واختتم "الاتحاد السكندري لديه 15 لعبة على عكس المصري والإسماعيلي، وكرة السلة لها قيمة كبيرة في النادي ولا يمكننا التخلي عنها، فالاتحاد هو من صنع شعبية السلة في مصر".

وكان FilGoal.com قد كشف إن زعيم الثغر يرغب في ضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم.

وسبق أن كشف FilGoal.com امتلاك أفشة أكثر من عرض. (طالع التفاصيل)

ويرغب لاعب وسط الأهلي في خوض تجربة جديدة في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مؤخرا.

وسبق أن كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي أن الأهلي طلب مليون و800 ألف دولار مقابل الإعارة أفشة لمدة موسم واحد.

صاحب الـ 29 عاما خاض الموسم الجاري 150 دقيقة بقميص الأهلي في جميع المسابقات خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك أفشة في كأس العرب بقميص منتخب مصر وسجل هدف التعادل من علامة الجزاء ضد الكويت.

وخاض أفشة 277 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه في 2019 من بيراميدز وسجل 45 هدفا وصنع 50 في جميع المسابقات.

وحقق أفشة مع الأهلي 20 لقبا متنوعا أبرزها 4 دوري أبطال إفريقيا و4 دوري مصري.

وضم الاتحاد السكندري عبد الرحمن جودة من بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.