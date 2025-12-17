خبر في الجول - عرض قطري لـ أفشة قبل الانتقالات الشتوية

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 20:41

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - أفشة

تلقى محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أكثر من عرض قبل انطلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أفشة تلقى عدة عروض مغرية أبرزها من نادٍ قطري.

ويرغب لاعب وسط الأهلي في خوض تجربة جديدة في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مؤخرا.

وسبق أن كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي أن الأهلي طلب مليون و800 ألف دولار مقابل الإعارة أفشة لمدة موسم واحد.

صاحب الـ 29 عاما خاض الموسم الجاري 193 دقيقة بقميص الأهلي في جميع المسابقات خلال 9 مباريات.

وشارك أفشة في كأس العرب بقميص منتخب مصر وسجل هدف التعادل من علامة الجزاء ضد الكويت.

وخاض أفشة 277 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه في 2019 من بيراميدز وسجل 45 هدفا وصنع 50 في جميع المسابقات.

وحقق أفشة مع الأهلي 20 لقبا متنوعا أبرزها 4 دوري أبطال إفريقيا و4 دوري مصري.

