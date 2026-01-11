كأس الاتحاد الإنجليزي – هاتريك مارتينيلي يقود أرسنال لتخطي بورتمسوث

الأحد، 11 يناير 2026 - 19:32

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي - أرسنال

تأهل أرسنال إلى دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بتخطي عقبة بورتمسوث بنتيجة 4-1.

وتقدم بورتمسوث بهدف مبكر في الدقيقة 3 كولبي بيشوب.

ورد أرسنال سريعا بهدفين في الدقيقة 8 عن طريق كريستيان نورجارد وجابرييل مارتينيلي في الدقيقة 25.

وأهدر نوني مادويكي في الدقيقة 43 فرصة إضافة الهدف الثالث بإهدار ركلة جزاء.

وأضاف مارتينيلي الهدف الثاني له والثالث لأرسنال في الدقيقة 51.

وعزز البرازيلي النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 72 مسجلا أول هاتريك له بقميص الجنرز.

وهو الهاتريك الأول له في مسيرته مع أرسنال في المباراة رقم 249.

وينتظر أرسنال قرعة الدور المقبل عقب نهاية الدور الثالث يوم 20 يناير الجاري.

وتوج كريستال بالاس بلقب الموسم الماضي، لكنه ودع هذا الموسم مبكرا على يد ماكلسفيلد أحد أندية الدرجة السادسة في مفاجأة مدوية.

