ليفربول يعلن إصابة مدافعه.. وتقارير تفيد بانتهاء موسمه

الأحد، 11 يناير 2026 - 14:29

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - كونور برادلي - ريال مدريد - ليفربول

أعلن نادي ليفربول تعرض مدافعه كونور برادلي لإصابة قوية في الركبة.

وأفاد النادي عبر موقعه أن اللاعب الذي أصيب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام أرسنال سيخضع بسبب هذه الإصابة لعملية جراحية.

وأضاف "من المقرر أن يخضع برادلي لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ بعدها برنامجًا تأهيليًا في مركز التدريبات بعدها".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - صلاح يتخطى ثنائي الجيل الذهبي.. وتريزيجيه يقترب من الحضري أمم إفريقيا - "ستصل إلى 8".. المباريات التي غاب ويغيب عنها صلاح في ليفربول مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 أمم إفريقيا - مؤتمر صلاح: المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي.. ومنذ هذا التصريح أصبحنا 3/4

وأشار النادي إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي إطار زمني محدد لعودة اللاعب إلى المشاركة في المباريات.

فيما ذكرت شبكة ذا أثليتك أن إصابة كونور برادلي ليست في الرباط الصليبي، لكنها أنهت موسمه.

وأضاف التقرير أن الفحوصات أظهرت عدم وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، لكنها كشفت عن إصابة في العظام والأربطة في ركبته اليسرى.

إلى ذلك، قدم جابرييل مارتينيلي جناح فريق أرسنال، اعتذاره لـ كونور برادلي لاعب ليفربول، بعدما حاول مارتينيلي دفعه لإخراجه من الملعب لاستئناف اللعب في الدقائق الأخيرة من الملعب.

وشهدت المباراة اشتباكا بين اللاعبين بعد تلك اللقطة، ليحصل مارتينيلي لاعب أرسنال، وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول على إنذارين.

وكتب مارتينيلي عبر حسابه على إنستجرام: "تواصلتُ مع كونور واعتذرتُ له بالفعل، لم أُدرك حقًا أنه تعرض لإصابة بالغةً في لحظة غضب."

وأضاف "أودّ أن أعرب عن أسفي الشديد لردة فعلي، وأتمنى له الشفاء العاجل."

وتوقفت انتصارات أرسنال المتتالية عند 5 مباريات في الدوري الإنجليزي ووسع الفارق مع مانشستر سيتي لـ 6 نقاط.

التعادل رفع رصيد أرسنال لـ 49 نقطة في الصدارة، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ليفربول كونور برادلي
نرشح لكم
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي - تأهل ماكليسفيلد مليء بالقصص.. وفاة ورئيس مخمور وأفضل قدم هي رأسك سجل وصنع في أول ظهور.. سيمينيو يشارك في فوز مانشستر سيتي 10-1 في كأس إنجلترا جوارديولا: سيمينيو فضلنا على عديد من الأندية.. والجميع يعرف إمكانياته سيمينيو: انتقالي لمانشستر سيتي مثالي.. وأفضل ما لدي لم يأت بعد روسنيور: كنت مادة للسخرية في ستراسبورج.. ولا جدوى لأكون مدربا إذا شعرت بالخوف رومانو يكشف موقف مرموش مع مانشستر سيتي بعد انضمام سيمينيو أستون فيلا يعلن رعاية شركة الجونة البحر الأحمر للنادي
أخر الأخبار
خبر في الجول - عرض إماراتي لـ عمر الوحش 11 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - أمينة عرفي وزكريا يتوجان بلقب ريتش فينوس المفتوحة 26 دقيقة | رياضات أخرى
الهلال يعلن ضم مدافع فيورنتينا 32 دقيقة | ميركاتو
مباشر كأس عاصمة مصر - الزمالك (0)-(1) زد.. جووول كباكا 33 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - المنظومة الدفاعية بالكامل.. سداسي المنتخب مهدد بالغياب عن الختام 53 دقيقة | أمم إفريقيا
التشكيل - بيزيرا يقود الزمالك وبانزا على الدكة.. وثلاثي في هجوم زد ساعة | الكرة المصرية
جيسوس يرفض رحيل بينتو إلى جنوى قبل لقاء الهلال ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الزمراوي يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع المصري 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521034/ليفربول-يعلن-إصابة-مدافعه-وتقارير-تفيد-بانتهاء-موسمه