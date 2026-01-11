ليفربول يعلن إصابة مدافعه.. وتقارير تفيد بانتهاء موسمه

أعلن نادي ليفربول تعرض مدافعه كونور برادلي لإصابة قوية في الركبة.

وأفاد النادي عبر موقعه أن اللاعب الذي أصيب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام أرسنال سيخضع بسبب هذه الإصابة لعملية جراحية.

وأضاف "من المقرر أن يخضع برادلي لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ بعدها برنامجًا تأهيليًا في مركز التدريبات بعدها".

وأشار النادي إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي إطار زمني محدد لعودة اللاعب إلى المشاركة في المباريات.

فيما ذكرت شبكة ذا أثليتك أن إصابة كونور برادلي ليست في الرباط الصليبي، لكنها أنهت موسمه.

وأضاف التقرير أن الفحوصات أظهرت عدم وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، لكنها كشفت عن إصابة في العظام والأربطة في ركبته اليسرى.

إلى ذلك، قدم جابرييل مارتينيلي جناح فريق أرسنال، اعتذاره لـ كونور برادلي لاعب ليفربول، بعدما حاول مارتينيلي دفعه لإخراجه من الملعب لاستئناف اللعب في الدقائق الأخيرة من الملعب.

وشهدت المباراة اشتباكا بين اللاعبين بعد تلك اللقطة، ليحصل مارتينيلي لاعب أرسنال، وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول على إنذارين.

وكتب مارتينيلي عبر حسابه على إنستجرام: "تواصلتُ مع كونور واعتذرتُ له بالفعل، لم أُدرك حقًا أنه تعرض لإصابة بالغةً في لحظة غضب."

وأضاف "أودّ أن أعرب عن أسفي الشديد لردة فعلي، وأتمنى له الشفاء العاجل."

وتوقفت انتصارات أرسنال المتتالية عند 5 مباريات في الدوري الإنجليزي ووسع الفارق مع مانشستر سيتي لـ 6 نقاط.

التعادل رفع رصيد أرسنال لـ 49 نقطة في الصدارة، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 35 نقطة.