بعد الانضمام للوداد.. صلاح الدين مصدق يودع الزمالك وجماهيره برسالة مؤثرة

ودع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الوداد الجديد جماهير فريقه السابق الزمالك بعدما انتقل إلى الفريق المغربي.

وأعلن نادي الوداد تعاقده بشكل رسمي مع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد.

وقال مصدق عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "تشرفت بتواجدي خلال الفترة الماضية في صفوف نادي الزمالك أحد أكبر القلاع الرياضية في القارة الإفريقية، وارتداء قميص الأبيض، وسأظل فخورا باللعب للنادي بالرغم من قصر فترة تواجدي مع الفريق".

وأضاف "ليعلم الجميع أنني تحملت الكثير كي أتواجد مع الفريق لفترة أطول، وكانت خطوة الرحيل صعبة ولكنها لظروف خارجة عن إرادتي".

وتابع "أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، وأتمنى التوفيق للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة وأن تتحسن أوضاع النادي ويعودة لمنصات التتويج قريبًا".

وأتم "في النهاية، أشكر مسؤولي النادي والجهاز الفني والطبي وجميع العمال وكل من وثق بي ووقف بجانبي، كما أشكر زملائي الذين كانوا سندًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب، والأهم من ذلك أشكر جمهور الزمالك العظيم، وأنتم الروح والدافع ولن أنسى أبدا دعمكم في كل لحظة".

وكان FilGoal.com قد أشار إلى اتمام الوداد اتفاقه مع مصدق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي الوداد مساء الجمعة تعاقده بشكل رسمي مع صلاح الدين مصدق لمدة موسم ونصف مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

الوداد كان يرغب في التعاقد صلاح مصدق عن طريق الزمالك في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في انتقالات يناير 2025 قادما من نهضة الزمامرة.

وضم الزمالك صلاح مصدق مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف.

ويحمل صلاح مصدق الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ولعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.