مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الوداد أتم اتفاقه مع صلاح مصدق.. وسيلحق بمعسكر قطر

الخميس، 08 يناير 2026 - 16:40

كتب : حامد وجدي

صلاح الدين مصدق - الزمالك - حرس الحدود

أتم نادي الوداد المغربي اتفاقه مع صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك بحسب مصدر مقرب من اللاعب.

وفسخ صلاح مصدق تعاقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب تأخر الحصول على مستحقاته.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : "صلاح الدين مصدق أتم اتفاقه مع الوداد لمدة موسم ونصف".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - صلاح مصدق يتقدم بإنذار لـ الزمالك لفسخ تعاقده وكيل صلاح مصدق يكشف حقيقة تقدمه بشكوى ضد الزمالك وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق

وأضاف "اللاعب سينضم غدا لمعسكر الفريق في قطر".

الوداد كان يرغب في التعاقد صلاح مصدق عن طريق الزمالك في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وكشف مصدر من الزمالك في وقت سابق تصريحات لـ FilGoal.com: "الوداد تقدم بعرض رسمي لضم صلاح مصدق على سبيل الإعارة للانضمام للفريق المغربي خلال الانتقالات الصيفية".

وأوضح المصدر: "العرض الرسمي الذي وصل إلى الزمالك من الوداد المغربي يتضمن بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم المقبل".

وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في انتقالات يناير 2025 قادما من نهضة الزمامرة.

وضم الزمالك صلاح مصدق مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف.

ويحمل صلاح مصدق الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ولعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.

صلاح الدين مصدق الزمالك الوداد
نرشح لكم
الإنتاج الحربي يضم لاعب بروكسي.. وموقفه من القيد في الجول يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وأبو قير للأسمدة يواصل نزيف النقاط ثالث المتأهلين لربع النهائي.. حرس الحدود يقصي سموحة من كأس مصر طبيب الأهلي: إصابة كوكا بآلام في الحوض.. وبرنامج تأهيلي للاعب البنك الأهلي يقبل استقالة عبد الواحد السيد خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي هاني سعيد يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ثلاثي الزمالك
أخر الأخبار
ذا أثليتك: أرسنال مهتم بضم جيهي في الصيف المقبل 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - فريمبونج جناح في ليفربول.. وساكا وتروسارد أساسيان مع أرسنال 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر السوبر الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أتلتيكو مدريد.. جووووول أول 47 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل كلاسيكو النصر.. الهلال يكتسح الحزم بثلاثية لينفرد بصدارة الدوري 53 دقيقة | سعودي في الجول
الإنتاج الحربي يضم لاعب بروكسي.. وموقفه من القيد ساعة | ميركاتو
مران الزمالك - انتظام كايد وإيشو قبل لقاء زد ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل السوبر الإسباني - جارسيا يقود ريال مدريد.. وثنائي في هجوم أتلتيكو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520858/مصدر-مقرب-من-اللاعب-لـ-في-الجول-الوداد-أتم-اتفاقه-مع-صلاح-مصدق-وسيلحق-بمعسكر-قطر