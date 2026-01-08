مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الوداد أتم اتفاقه مع صلاح مصدق.. وسيلحق بمعسكر قطر

أتم نادي الوداد المغربي اتفاقه مع صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك بحسب مصدر مقرب من اللاعب.

وفسخ صلاح مصدق تعاقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب تأخر الحصول على مستحقاته.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : "صلاح الدين مصدق أتم اتفاقه مع الوداد لمدة موسم ونصف".

وأضاف "اللاعب سينضم غدا لمعسكر الفريق في قطر".

الوداد كان يرغب في التعاقد صلاح مصدق عن طريق الزمالك في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وكشف مصدر من الزمالك في وقت سابق تصريحات لـ FilGoal.com: "الوداد تقدم بعرض رسمي لضم صلاح مصدق على سبيل الإعارة للانضمام للفريق المغربي خلال الانتقالات الصيفية".

وأوضح المصدر: "العرض الرسمي الذي وصل إلى الزمالك من الوداد المغربي يتضمن بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم المقبل".

وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في انتقالات يناير 2025 قادما من نهضة الزمامرة.

وضم الزمالك صلاح مصدق مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف.

ويحمل صلاح مصدق الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ولعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.