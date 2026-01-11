الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل تشيلسي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 5-1 على تشارلتون أثليتك.

ويُعد ذلك اللقاء الأول لليام روسينيور في منصب المدير الفني خلفا لإنزو ماريسكا.

وتقدم البلوز بهدف في الدقيقة 45+4 عن طريق جوريل هاتو.

وأضاف توسين أدارابيو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وقلص مايلس ليبرون الفارق في الدقيقة 57.

وعزز مارك جويو الفارق في الدقيقة 62 لتصبح 3-1.

وفي الوقت بدلا من الضائع أضاف بيدرو نيتو وإنزو فيرنانديز في الدقيقتين 90+1 و90+4.

وتختتم مباريات الدور الثالث يوم 20 يناير الجاري.

وتتأهل الفرق إلى دور الـ 32 من كأس الاتحاد الذي يحمل كريستال بالاس لقبه.

وودع بالاس البطولة مبكرا في مفاجأة مدوية على يد ماكليسفيلد أحد أندية الدرجة السادسة بنتيجة 2-0.

وفي نفس المرحلة أقصى أستون فيلا مستضيفه توتنام بنتيجة 2-1.

وتقدم الفيلانز بهدفي إيميليانو بونديا ومورجان روجرزوقلص ويلسون أوديبرت الفارق في الشوط الثاني لكنه لم يكن كافيا للديوك اللندنية.