أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني

الأحد، 11 يناير 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

شدد رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن أمم إفريقيا 2025 هي الأخيرة له بعد التوديع أمام نيجيريا في ربع النهائي.

وتوقف مشوار الجزائر أمام نيجيريا في ربع النهائي بالخسارة بنتيجة 2-0.

وقال محرز للصحفيين: "هذه آخر مشاركة لي في أمم إفريقيا، لقد انتهى الأمر. من المحزن أن تنتهي مسيرتي في ربع النهائي. كنت أتمنى الوصول إلى أبعد من ذلك والفوز بلقب ثاني".

وأضاف "ليس سهلا أن تحقق أمم إفريقيا. فاز جيلنا بواحدة من قبل، وكان ذلك إنجازا رائعا".

وأتم "لكن بالنسبة للكثيرين من هذا الجيل الجديد، هذه هي مشاركتهم الأولى في البطولة، وعليهم أن يمروا بهذه اللحظات".

وسجل فيكتور أوسيمين وأكور آدمز ثنائية السوبر إيجلز.

وضرب منتخب نيجيريا موعدا مع منافسه المغرب في نصف النهائي.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على غريمه الكاميرون بهدفين دون رد.

