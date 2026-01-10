كأس الاتحاد الإنجليزي - تأهل ماكليسفيلد مليء بالقصص.. وفاة ورئيس مخمور وأفضل قدم هي رأسك

هز فريق ماكليسفيلد الكرة الإنجليزية بإقصاء كريستال بالاس حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث.

أصبح ماكلسفيلد، الناشط بالدرجة السادسة الإنجليزية، أول فريق من خارج الدرجات الأربع الأولى يقصي حامل اللقب من البطولة منذ عام 1909.

تأهل ماكليسفيلد يحمل 4 قصص مختلفة ومثيرة، ومن الممكن أن نجد قصص أخرى لنضيفها مع مرور الوقت.

حالة وفاة

منذ 3 أسابيع توفي إيثان ماكلويد لاعب الفريق في حادث سيارة عن عمر يناهز 21 عاما.

جون روني المدير الفني لـ الفريق وصفه من قبل بـ "الجوهرة".

إيثان توفي بعدما كان في طريقه لمنزله عقب خوض مباراة ضد بيدفورد تاون.

جون قال عقب المباراة: "لم أتحدث عن الأمر كثيرا في يناير، لم أرد أن أزيد الضغط على اللاعبين".

وأضاف "تلقيت رسالة لطيفة من والده الليلة الماضية، وكان من المفترض أن أرسلها للاعبين أو أخبرهم بها قبل المباراة، لكنني لم أرد أن أزيد الضغط عليهم بعد كل ما مررنا به".

وتابع "لقد تكاتفنا جميعًا خلال هذه الفترة. لن يصبح الأمر أسهل أبدًا. ما زلنا نحتفظ بصوره في غرف الملابس. لقد كانت فترة صعبة للغاية".

عقب صافرة النهاية وصل والدا ماكلويد لتهنئة الفريق في غرفة الملابس في لحظات مؤثرة وعناق مع نجلهم الراحل.

جون روني؟

الاسم ليس غريبا، فهو شقيق واين روني أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا.

عقب المباراة تواجد واين ضم طاقم محللي شبكة BBC في أرض الملعب ووظهر متأثرا بما حققه شقيقه الأصغر ومكافحا لدموعه.

قال روني: "إنه لأمر لا يصدق أن أرى أخي الأصغر يحقق هذا الإنجاز. لم يمض وقت طويل على توليه منصب المدير الفني. أنا فخور به للغاية".

فيما قال جون روني: "لا أصدق ذلك، لم نتوقع أبدا أن نكون في هذا الموقف. لقد كنا رائعين منذ الدقيقة الأولى. أعتقد أننا نستحق الفوز. أنا فخور جدا باللاعبين. لم أكن لأطلب منهم أكثر من ذلك، ويمكنك أن ترى الفرحة في عيونهم".

جون بدأ مسيرته مع روني في إيفرتون ولم يكن بنفس القدر من الموهبة مثل واين.

لعب لفريق ماكليسفيلد وأندية أخرى أبرزها نيويورك ريد بولز الأمريكي، ولم تطأ قدمه الدوري الإنجليزي كلاعب مطلقا.

وعقب اعتزاله أصبح جون مديرا فنيا لـ ماكليسفيلد في يوليو الماضي واليوم أصبح على اسمه منتشرا أكثر من أي وقت مضى طيلة مسيرته.

قدمك هي رأسك

بول داوسون قائد ماكليسفيلد سبق أن تلقى نقدا قاسيا الأسبوع الماضي من مدربه.

عقب المباراة صرّح قائلا: "أخبرني روني الأسبوع الماضي أنني أعاني من زيادة في الوزن بمقدار 12 كيلوجراما وأن أفضل قدم لدي هي رأسي".

داوسون تلقى النصيحة بصدر رحب بل وسجل برأسية هدف التقدم ضد كريستال بالاس والذي فتح الباب للفوز.

الأهم أنه قبل الهدف تلقي ضربة في الرأس تسببت في إصابة دموية لكنها لم تمنعه من المواصلة والتسجيل.

رئيس مخمور

في إيبيزا بإسبانيا التقى روب سميثورست، مالك نادي ماكليسفيلد مع أصدقائه منذ 5 سنوات.

روب شرب لحد الثمالة واشترى النادي من على موقع "رايت موف" في عام 2020 بعد إفلاسه.

قال سميثورست لشبكة TNT Sports: "هذه مشاهد لا تصدق، لا أجد الكلمات - إنها من صنع الأحلام".

وأضاف "إن رؤية جميع مشجعي ماكليسفيلد يركضون على أرض الملعب، يدل على مدى أهمية ذلك للجميع، وبالنسبة لي الذي اشتريت هذا النادي قبل 5 سنوات، لم أكن لأتخيل أبدًا أن يحدث هذا اليوم."

وأوضح "اشتريت النادي من موقع رايت موف بعد 4 أيام من الشرب، ولا أتذكر حقا أنني اشتريته. وانظر أين نحن الآن، إنه أمر لا يُصدق. أعتقد أنني قد خططت بالفعل لرحلة إيبيزا مع الشباب".

وأتم "لم أتوقع حدوث ذلك أبدا. إنه كريستال بالاس، فريق من الطراز الرفيع، وكنت أظن أننا سنخسر بنتيجة 6-0 أو 7-0. لكنني لم أرَ شيئا كهذا من قبل. كان أداء اللاعبين مذهلاً".

في 2021-22 حقق ماكليسفيلد لقب الدرجة التاسعة وفي 2022-23 حقق لقب الدرجة الثامنة، وفي 2023-24 حل وصيفا في الدرجة السابعة ثم تأهل للسادسة بعدما حقق اللقب الموسم الماضي، والآن هو في الدرجة السادسة.

رحلة مثيرة ل ماكليسفيلد وستزداد إثارة في كأس الاتحاد الإنجليزي، والكل سينتظر ماذا سيفعل في الدرجة السادسة هذا الموسم.

في الوقت الحالي يحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة من 22 مباراة وربما يحصل على فرصة في نهاية الموسم للتأهل لدرجة إضافية نحو أضواء أكبر.