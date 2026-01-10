سجل وصنع في أول ظهور.. سيمينيو يشارك في فوز مانشستر سيتي 10-1 في كأس إنجلترا

شارك أنطوان سيمينيو لأول مرة مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، وذلك أمام إكيستر سيتي في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

أنطوان سيمينيو النادي : مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على إكيستر سيتي بعشرة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وسجل النجم الغاني سيمينيو في أول ظهور له مع مانشستر سيتي، وصنع أيضا أحد الأهداف.

وكان سيمينيو انضم لصفوف مانشستر سيتي قبل أيام قادما من بورنموث.

وسجل أهداف مانشستر سيتي العشرة كل من ماكس أليني ورودري أنطوان سيمينيو وتيجاني رينديرز ونيكو أوريلي وماكايدو، وهدفين من ريكو لويس.

بالإضافة إلى ثنائية من لاعبي إكيستر سيتي في مرماهم.

بينما جاء هدف إكيستر سيتي الوحيد عن طريق جورج بيرش.

وتأهل أيضا كل من ليستر سيتي وسندرلاند وولفرهامبتون وبيرنلي وبورتون وساوثامبتون وإبسويتش تاون وبرينتفورد وستوك سيتي.

بينما ودع كريستال بالاس حامل اللقب من دور الـ64 بالخسارة المفاجئة أمام ماكلسيفيلد الذي ينشط في دوري الدرجة السادسة الإنجليزي.

video:1

