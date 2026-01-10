سجل وصنع في أول ظهور.. سيمينيو يشارك في فوز مانشستر سيتي 10-1 في كأس إنجلترا

السبت، 10 يناير 2026 - 19:24

كتب : FilGoal

أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي

شارك أنطوان سيمينيو لأول مرة مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، وذلك أمام إكيستر سيتي في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

أنطوان سيمينيو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على إكيستر سيتي بعشرة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وسجل النجم الغاني سيمينيو في أول ظهور له مع مانشستر سيتي، وصنع أيضا أحد الأهداف.

أخبار متعلقة:
جلاسنر: مباراة ماكليسفيلد لا تحتاج إلى خطط تكتيكية أو مدرب المدير الرياضي لاتحاد جدة يكشف موقف بنزيمة من تجديد عقده

وكان سيمينيو انضم لصفوف مانشستر سيتي قبل أيام قادما من بورنموث.

وسجل أهداف مانشستر سيتي العشرة كل من ماكس أليني ورودري أنطوان سيمينيو وتيجاني رينديرز ونيكو أوريلي وماكايدو، وهدفين من ريكو لويس.

بالإضافة إلى ثنائية من لاعبي إكيستر سيتي في مرماهم.

بينما جاء هدف إكيستر سيتي الوحيد عن طريق جورج بيرش.

وتأهل أيضا كل من ليستر سيتي وسندرلاند وولفرهامبتون وبيرنلي وبورتون وساوثامبتون وإبسويتش تاون وبرينتفورد وستوك سيتي.

بينما ودع كريستال بالاس حامل اللقب من دور الـ64 بالخسارة المفاجئة أمام ماكلسيفيلد الذي ينشط في دوري الدرجة السادسة الإنجليزي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي سيمينيو كأس إنجلترا
نرشح لكم
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي - تأهل ماكليسفيلد مليء بالقصص.. وفاة ورئيس مخمور وأفضل قدم هي رأسك جوارديولا: سيمينيو فضلنا على عديد من الأندية.. والجميع يعرف إمكانياته سيمينيو: انتقالي لمانشستر سيتي مثالي.. وأفضل ما لدي لم يأت بعد روسنيور: كنت مادة للسخرية في ستراسبورج.. ولا جدوى لأكون مدربا إذا شعرت بالخوف رومانو يكشف موقف مرموش مع مانشستر سيتي بعد انضمام سيمينيو أستون فيلا يعلن رعاية شركة الجونة البحر الأحمر للنادي مارتينيلي يعتذر لـ برادلي: لم أدرك أنه تعرض لإصابة بالغة
أخر الأخبار
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا 14 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال 19 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق 23 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 27 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت 49 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي 54 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/520981/سجل-وصنع-في-أول-ظهور-سيمينيو-يشارك-في-فوز-مانشستر-سيتي-10-1-في-كأس-إنجلترا