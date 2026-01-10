الـ 13 في مسيرته.. بالوتيلي ينضم للاتفاق الإماراتي

أعلن نادي الاتفاق الإماراتي تعاقده مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي.

ماريو بالوتيلي

النادي : لاعب حر

وانضم بالوتيلي إلى النادي الإماراتي في صفقة انتقال حر.

وسيخوض صاحب الـ35 عامًا مغامرة جديدة مع الفريق رقم 13 خلال مسيرته الكروية.

وينشط نادي الاتفاق بدوري الدرجة الأولى (القسم الثاني) في الإمارات، ويحتل المركز الـ15 والأخير برصيد 6 نقاط.

التجربة الأخيرة لبالوتيلي كانت برفقة جنوى في بداية الموسم الماضي، لكنه رحل بعد موسم واحد.

ولم يشارك بالوتيلي مع جنوى سوى في 6 مباريات، ولم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وسبق لبالوتيلي اللعب مع مانشستر سيتي وليفربول وإنتر وميلان ونيس وأولمبيك مارسيليا.

ويخوض النجم الإيطالي تجربته الأولى خارج قارة أوروبا.

