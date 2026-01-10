جوارديولا: سيمينيو فضلنا على عديد من الأندية.. والجميع يعرف إمكانياته

السبت، 10 يناير 2026 - 15:26

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أثنى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقدرات لاعبه الجديد أنطوان سيمينيو.

وانضم سيمينيو بشكل رسمي إلى مانشستر سيتي قادما من بورنموث.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "الجميع يعرف إمكانياته، لقد كان يقدم أداءً استثنائيًا مع بورنموث في السنوات القليلة الماضية، ويستطيع اللعب في كلا الجانبين".

وأضاف "إنه يستخدم قدميه ببراعة لا تُصدق، بإمكانه اللعب كمهاجم أيضا بفضل سرعته، وهو مُلم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقد رغبت العديد من الأندية في ضمه لكنه اختار الانضمام إلينا وكل ما أستطيع قوله هو شكرًا له، ونحن سعداء بالسنوات القادمة".

وكشف "لقد تابعناه لفترة طويلة وفي النهاية، نظرا لوضعنا الحالي مع لاعبي الأجنحة، لدينا ثلاثة لاعبين أساسيين هم بوب وسافينيو ودوكو ونحتاج إلى تعزيز هذا المركز للسنوات القادمة، ولهذا السبب اتخذ النادي قرار التعاقد معه".

وواصل: “إنه في السن المثالي، وأفضل سنواته قادمة، جميع الأندية تحاول ضم لاعبين شباب، لكنه سيصنع مسيرته ويقضي أفضل سنواته هنا. التحدي هو أن تبقى على نفس المستوى".

وأتم حديثه "أعلم أنه لاعب استثنائي بناء على المعلومات المتوفرة لدينا وسيرحب به الفريق لأن هذه المجموعة من اللاعبين وهذا النادي تحديدا يجعلان الوافدين الجدد يشعرون بالراحة، وسوف يتأقلم بسرعة".

وأعلن سيتي ضم نجم غانا وبورنموث في أولى التعاقدات الشتوية لتدعيم هجوم الفريق.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن الصفقة تبلغ قيمتها 62.5 مليون جنيه إسترليني + 1.5 مليون إضافات، مع حصول بورنموث على 10% من أرباح أي بيع مستقبلي.

وكان ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو في الانتقالات الشتيوة الجارية، لكنه اختار الانتقال لمانشستر سيتي.

سيمينيو سجل 9 أهداف في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، كان أخرهم هدف الفوز أمام توتنام مساء الأربعاء.

ولعب سيمينيو 107 مباريات مع بورنموث منذ انضمامه إلى الفريق من بريستول في يناير 2023.

