أماد ديالو: أي خطأ قد يكون مكلفا أمام منتخب مثل مصر.. وهذه نقطة قوتنا

شدد أماد ديالو نجم منتخب كوت ديفوار على صعوبة المواجهة المرتقبة ضد منتخب مصر.

ويلعب منتخب كوت ديفوار ضد مصر مساء اليوم ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا.

وقال أماد ديالو عبر موقع كاف: "ندخل المباراة بهدوء وثقة، مع احترام كبير للمنافس. مصر منتخب كبير وله تاريخ عظيم في هذه البطولة، لكننا نثق كثيرا في عملنا وفي ما قدمناه منذ بداية البطولة. نعرف جيدا ما نريده فوق أرضية الملعب".

وأضاف "قوتنا الحقيقية هي المجموعة. كل لاعب يقاتل من أجل الآخر، والجميع يقبل بدوره داخل الفريق. لا مكان للفردية".

وشدد "يجب أن نبقى مركزين من البداية حتى النهاية. أمام فريق مثل مصر، أي خطأ قد يكون مكلفا. علينا أن نكون منضبطين تكتيكيا، شرسين في استرجاع الكرة، وحاسمين عندما تتاح لنا الفرص".

وأتم "اللعب في ربع نهائي كأس إفريقيا أمام مصر شرف كبير. لكن إلى جانب المشاعر، هناك مسؤولية. نريد مواصلة المشوار، إسعاد جماهيرنا، والذهاب بعيداً في هذه البطولة".

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.