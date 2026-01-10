سيمينيو: انتقالي لمانشستر سيتي مثالي.. وأفضل ما لدي لم يأت بعد

السبت، 10 يناير 2026 - 12:25

كتب : FilGoal

أنطوان سيمينيو - مانشستر سيتي

وصف أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي الجديد خطوة انتقاله بالأمر المثالي.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع سيمينيو حتى 2031 قادما من بورنموث.

وقال أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي عبر موقع ناديه الرسمي: "فخور جدا بهذه الخطوة، لقد تابعت مانشستر سيتي على مدار العقد الماضي تحت قيادة بيب جوارديولا، وكانوا الفريق المهيمن على الدوري الإنجليزي وكذلك كان رائعا بالبطولات الأخرى".

رومانو يكشف موقف مرموش مع مانشستر سيتي بعد انضمام سيمينيو سيمينيو أول صفقات مانشستر سيتي الشتوية أثليتك: سيمينيو يخضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا

وأضاف "مانشستر سيتي يضم لاعبين من الطراز العالمي، وأحد أعظم المدربين على الإطلاق (جوارديولا) ".

وشدد "لدي مجال واسع للتطور، لذا فإن التواجد في هذا النادي، في هذه المرحلة من مسيرتي، أمر مثالي بالنسبة لي، إنه لشرف عظيم أن أكون هنا. وأفضل ما لدي في كرة القدم لم يأت بعد، أنا متأكد من ذلك".

وأتم "الفريق ما زال في وضع ممتاز، فهو لا يزال مشاركا في 4 بطولات. أشعر حقا أنني أستطيع مساعدتهم على تحقيق نتائج قوية في النصف الثاني من الموسم".

وأعلن سيتي ضم نجم غانا وبورنموث في أولى التعاقدات الشتوية لتدعيم هجوم الفريق.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن الدولي الغاني سيوقع عقود انضمامه للنادي السماوي عقب تجاوز الكشف الطبي.

وأوضح التقرير أن الصفقة تبلغ قيمتها 62.5 مليون جنيه إسترليني + 1.5 مليون إضافات، مع حصول بورنموث على 10% من أرباح أي بيع مستقبلي.

وكان ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو في يناير المقبل.

سيمينيو سجل 9 أهداف في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، كان أخرهم هدف الفوز أمام توتنام مساء الأربعاء.

ولعب سيمينيو 107 مباريات مع بورنموث منذ انضمامه إلى الفريق من بريستول في يناير 2023.

سيمينيو مانشستر سيتي
