مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: ننتظر إتمام انتقال الجزار إلى الأهلي للحصول على نسبة إعادة البيع

يترقب نادي غزل المحلة إتمام صفقة انتقال عمرو الجزار مدافع الفريق السابق إلى الأهلي.

وانتقل الجزار بداية الموسم الحالي من غزل المحلة إلى البنك الأهلي مع وجود نسبة لإعادة البيع.

وقال مصدر من غزل المحلة لـFilGoal.com: "ننتظر إتمام انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي".

وأضاف "سنطالب بالحصول على 25% نسبتنا من إعادة البيع وفقا للعقد المبرم مع البنك الأهلي".

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع عمرو الجزار على البنود الشخصية، وفي انتظار موافقة البنك الأهلي لإتمام التعاقد وهو ما حدث. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة ستكلف الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة أحمد رضا لاعب وسط الأهلي لنهاية الموسم للبنك.

وانضم الجزار قبل بداية الموسم لصفوف البنك الأهلي من غزل المحلة، وخاض 11 مباراة بقميص الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

من هو عمرو الجزار؟