مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: ننتظر إتمام انتقال الجزار إلى الأهلي للحصول على نسبة إعادة البيع

السبت، 10 يناير 2026 - 11:56

كتب : عمرو نبيل

عمرو الجزار - نادي البنك الأهلي

يترقب نادي غزل المحلة إتمام صفقة انتقال عمرو الجزار مدافع الفريق السابق إلى الأهلي.

وانتقل الجزار بداية الموسم الحالي من غزل المحلة إلى البنك الأهلي مع وجود نسبة لإعادة البيع.

وقال مصدر من غزل المحلة لـFilGoal.com: "ننتظر إتمام انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي".

وأضاف "سنطالب بالحصول على 25% نسبتنا من إعادة البيع وفقا للعقد المبرم مع البنك الأهلي".

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع عمرو الجزار على البنود الشخصية، وفي انتظار موافقة البنك الأهلي لإتمام التعاقد وهو ما حدث. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة ستكلف الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة أحمد رضا لاعب وسط الأهلي لنهاية الموسم للبنك.

وانضم الجزار قبل بداية الموسم لصفوف البنك الأهلي من غزل المحلة، وخاض 11 مباراة بقميص الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

من هو عمرو الجزار؟

معاناة جعلته مميزا وسط الكبار.

أصيب الجزار بمرض الثعلبة لأول مرة وهو بعمر 9 سنوات عندما كان لاعبا في قطاع ناشئين الإسماعيلي.

بعد سنوات عاوده المرض مجددا وهو ما آثر نفسيا عليه. لعب لنادي القناة لمدة 5 مواسم ثم النصر لمدة 4 مواسم.

انضم في 2023 من العبور لغزل المحلة مقابل مليون جنيه وساهم في تأهله للدوري الممتاز.

عقب الصعود جدد النادي تعاقده حتى 2027، وبعد تألقه وارتباط اسمه بالأهلي والزمالك وقع للبنك الأهلي، والآن سيصبح لاعبا للأهلي.

عمرو الجزار الأهلي البنك الأهلي
