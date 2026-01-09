انتهت أمم إفريقيا - المغرب (2)-(0) الكاميرون.. فوز الأسود

الجمعة، 09 يناير 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

براهيم دياز - المغرب - الكاميرون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

وسيلتقي الفائز من مباراة المغرب والكاميرون ضد الفائز من مباراة الغد بين نيجيريا والجزائر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - لا تغييرات في خيارات المغرب.. وثلاثي في دفاع الكاميرون الأب ينتصر خبر في الجول – بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو لضم باسكال فيري رومانو يكشف موقف مرموش مع مانشستر سيتي بعد انضمام سيمينيو

--

انتهت

ق 74: جووووول صيباري يسجل الثاني بتسديدة قوية من داخل الـ 18

ق 62: الحارس يرتطم بالصيباري والمدافع يشتت الكرة من على خط المرمى

ق 60: رأسية الزلزولي تعلو العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية للشوط الأول

ق 37: تسديدة الزلزولي تمر بجوار القائم.

ق 27: جوووول براهيم دياز يسجل الأول للمغرب

ق 20: ضغط قوي مغربي ومحاولات لكن دون خطورة

ق 1: مطالبات بركلة جزاء مبكرة لكن الحكم يرفضها

بداية اللقاء

المغرب الكاميرون أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب حُلت العقدة أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي
أخر الأخبار
الصفقة الثانية بعد رفع إيقاف القيد.. لاتسيو يضم تايلور من أياكس 29 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة 38 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب 49 دقيقة | أمم إفريقيا
لعب في يوفنتوس من قبل.. الترجي يضم حمزة رفيعة ساعة | ميركاتو
حُلت العقدة ساعة | أمم إفريقيا
روسنيور: كنت مادة للسخرية في ستراسبورج.. ولا جدوى لأكون مدربا إذا شعرت بالخوف ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520928/انتهت-أمم-إفريقيا-المغرب-2-0-الكاميرون-فوز-الأسود