الأب ينتصر

انتصر منتخب السنغال على منافسه مالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب السنغال الفائز من مصر وكوت ديفوار في دور نصف النهائي.

ويبدو أن منتخب مالي لن يلعب بالفريق كاملا، فتعرض إيف بيسوما قائد الفريق للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقبلها لعب مالي ضد تونس في دور الـ 16 بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد وويو كوليبالي.

انتصار الأب

تحدث بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال قبل المباراة عن كونها مثل الحرب مثلما قال توم سينفيت مدرب مالي.

وقتها قال ثياو خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، إنها مجرد مباراة كرة قدم. لا يمكننا الحديث عن الحرب بين مالي والسنغال. سنبقى ضمن نطاق الرياضة. والدي سنغالي ووالدتي من مالي".

ومن هنا انتصر الأب السنغالي على الأم التي تنتمي لمالي في المباراة.

وصف المباراة

كاد منتخب مالي أن يخطف ركلة جزاء مبكرا في الدقيقة الخامسة بعد سقوط لاسين سينايوكو داخل منطقة الجزاء لكن بعد العودة للفيديو قرر الحكم عدم احتسابها.

وفي الدقيقة 28 افتتح إيليمان ندياي النتيجة بعد خطأ من حارس المرمى في إمساك الكرة لترتد إلى ندياي ويسكنها الشباك.

سدد بابي جي لاعب السنغال كرة قوية لكن كانت بعيدة عن المرمى قليلا في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول حصل بيسوما على البطاقة الصفراء الثانية وطرد.

وفي الدقيقة 49 سدد إدريسا جانا جي كرة صاروخية تصدى لها ديارا بصعوبة.

وكان باثي إسماعيل سيس لاعب السنغال قريبا من مضاعفة النتيجة بعد رأسية لكن تمكن ديارا من التصدي لها.

وفي الدقيقة 76 أنقذ ديارا مرماه ببراعة بعد تصديه لانفراد تام من سيس.

وحافظ السنغال على النتيجة وسيطر على الكرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.