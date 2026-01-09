الأب ينتصر

الجمعة، 09 يناير 2026 - 20:15

كتب : محمد رؤوف

السنغال

انتصر منتخب السنغال على منافسه مالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب السنغال الفائز من مصر وكوت ديفوار في دور نصف النهائي.

ويبدو أن منتخب مالي لن يلعب بالفريق كاملا، فتعرض إيف بيسوما قائد الفريق للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقبلها لعب مالي ضد تونس في دور الـ 16 بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد وويو كوليبالي.

انتصار الأب

تحدث بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال قبل المباراة عن كونها مثل الحرب مثلما قال توم سينفيت مدرب مالي.

وقتها قال ثياو خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، إنها مجرد مباراة كرة قدم. لا يمكننا الحديث عن الحرب بين مالي والسنغال. سنبقى ضمن نطاق الرياضة. والدي سنغالي ووالدتي من مالي".

ومن هنا انتصر الأب السنغالي على الأم التي تنتمي لمالي في المباراة.

وصف المباراة

كاد منتخب مالي أن يخطف ركلة جزاء مبكرا في الدقيقة الخامسة بعد سقوط لاسين سينايوكو داخل منطقة الجزاء لكن بعد العودة للفيديو قرر الحكم عدم احتسابها.

وفي الدقيقة 28 افتتح إيليمان ندياي النتيجة بعد خطأ من حارس المرمى في إمساك الكرة لترتد إلى ندياي ويسكنها الشباك.

سدد بابي جي لاعب السنغال كرة قوية لكن كانت بعيدة عن المرمى قليلا في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول حصل بيسوما على البطاقة الصفراء الثانية وطرد.

وفي الدقيقة 49 سدد إدريسا جانا جي كرة صاروخية تصدى لها ديارا بصعوبة.

وكان باثي إسماعيل سيس لاعب السنغال قريبا من مضاعفة النتيجة بعد رأسية لكن تمكن ديارا من التصدي لها.

وفي الدقيقة 76 أنقذ ديارا مرماه ببراعة بعد تصديه لانفراد تام من سيس.

وحافظ السنغال على النتيجة وسيطر على الكرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

أمم إفريقيا السنغال مالي
نرشح لكم
حُلت العقدة أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي أمم إفريقيا – كوليبالي: انتصرنا على مالي لكن لم نحقق هدفنا بعد أمم إفريقيا – سينتفيت: بذلنا كل مجهودنا ولم نفز على السنغال
أخر الأخبار
لعب في يوفنتوس من قبل.. الترجي يضم حمزة رفيعة 17 دقيقة | ميركاتو
حُلت العقدة 21 دقيقة | أمم إفريقيا
روسنيور: كنت مادة للسخرية في ستراسبورج.. ولا جدوى لأكون مدربا إذا شعرت بالخوف 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب 42 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج 50 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520926/الأب-ينتصر